FISI-AOC: Biathlon a Bionaz e Sci di Fondo a Slingia

BIATHLON - DUE ORI, TRE ARGENTI E UN BRONZO IL BOTTINO DEL COMITATO AOC NELL'INSEGUIMENTO DEI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI DI BIONAZ

Giorno dedicato agli Inseguimenti sul tracciato Dzovennoz-Lexert di Bionaz, Val d’Aosta, per i Campionati Italiani Giovanili e la quarta tappa della Coppa Italia Fiocchi. Come avvenuto anche nelle prove Sprint di sabato, le categorie U17/Aspiranti, U19/Giovani e U22/Junior hanno assegnato i titoli nazionali di categoria, ma sono valevoli anche per la classifica della Coppa Italia Fiocchi.

Tra le Aspiranti femminile, bellissima medaglia d'argento per la cuneese Alice Gastaldi (SC Valle Pesio, 0+1+0+2 errori) che ha preceduto Thea Wanker (SC Gardena, 0+1+1+1) che in questo caso ha fatto doppietta Sprint-inseguimento. Terza piazza per Maddalena Ballan (Dolomitica, 0+0+0+1). Ai piedi del podio si ferma Luna Forneris (Alpi Marittime) che chiude con un ritardo. di 1'43.1 dalla vetta. Ben quattro atlete del Comitato AOC son racchiude in top15: in 10ª, 11ª e 12ª posizione chiudono rispettivamente Cecilia Peano (Alpi Marittime), Caterina Parola (Valle Stura) e Viola Camperi (Alpi Marittime). Lucia Brocchiero (Alpi Marittime) chiude in 15ª posizione. Magalì Miraglio Mellano (Alpi Marittime) si ferma in 19ª posizione.

Più attardate le altre atlete AOC: 26ª Anna Giraudo (Alpi Marittime), 31ª Lucia Delfino (Valle Stura), 38ª Marianna Dho (Valle Ellero), 39ª Vittoria Caffa (Valle Pesio), 40ª Gaia Rostan (Nordico Pragelato). Tripletta dell'Alto Adige al maschile con la vittoria di il successo al maschile di Jonas Tscholl (ASV Martell), che realizza la “doppietta” dopo il titolo conquistato nella Sprint (0+2+2+1 gli errori al poligono). Seconda posizione per Julian Huber (ASD Anterselva, 3+1+1+1 gli errori) e terza piazza per Aaron Niederstaetter (ASV Ridanna, 1+1+1+2 errori al tiro). Il primo cuneese è Stefano Occelli (Valle Stura) che chiude all'11° posto, mentre Giacomo Barale (Alpi Marittime) è 13°. Più attardati gli altri piemontesi in gara: 22° Lorenzo Canavese (Alpi Marittime), 25° Nicola Giordano (Alpi Marittime), 28° Andrea Occelli (Valle Stura), 34° Giacomo Maurino (Valle Stura), 35° Mario Einaudi (Valle Stura), 37° Leonardo Raineri (Valle Ellero), 38° Jacopo Piasco (Alpi Marittime), 41° Gabriele Giordanetto (Valle Stura), 45° Leonardo Brondello (Valle Stura), 48° Pietro Salvatico (Valle Ellero).

Nella categoria Giovani, confermato il podio nella sprint con le prime due posizioni ad appannaggio dei piemontesi Nicola Giordano (Fiamme Gialle 0+1+3+0 errori) che vince su Michele Carollo (CS Carabinieri, 1+1+1+2 errori) e Manuel Contoz (Amis De Verrayes, 1+1+0+2).

Più attardati Tommaso Peano (Alpi Marittime) che chiude al 21° posto e Nicolò Aime (Alpi Marittime), 25°. Al femminile si conferma la cuneese Carlotta Gautero (GS Fiamme Oro, 2+1+0+2 errori) che vince, con oltre un minuto di vantaggio, sull'altra cuneese Fabiola Miraglio Mellano (GS Fiamme Gialle, 1+1+1+1) e Nayeli Mariotti Cavagnet (GS Fiamme Gialle, 2+1+1+1).

Per la categoria Junior, vittoria tra gli uomini per Felix Ratschiller (CS Carabinieri), che ha preceduto Cesare Lozza (GS Fiamme Oro) e Fabio Piller Cottrer (CS Carabinieri). 6ª piazza per Thomas Daziano (Fiamme Oro). Prima posizione nella gara femminile per Birgit Schoelzhorn (CS Carabinieri), davanti ad Ilaria Scattolo (CS Esercito). In terza posizione, la cuneese del centro sportivo esercito Francesca Brocchiero.

La prova Senior maschile, valida esclusivamente per la Coppa Italia Fiocchi, ha visto il successo di Cedric Christille (GS Fiamme Gialle, 0+0+1+1 errori al tiro). A 50 secondi di distacco, termina in seconda posizione Daniele Fauner (CS Carabinieri) per il quale sono decisive le serie di tiro in piedi (2+3 gli errori negli ultimi due poligoni). Terzo posto per Michele Molinari (CS Carabinieri), degno di menzione speciale poiché è l’unico a terminare la prova col 20/20 al poligono. 6ª piazza per Nicolò Giraudo (Esercito) che paga qualche errore di troppo al poligono.

Al femminile, si segnala la partecipazione della sola atleta Gaia Brunetto, cuneese del centro sportivo Esercito.

SCI DI FONDO - AI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI DI SLINGIA ARGENTO PER DAVIDE GHIO E BEATRICE LAURENT, BRONZO PER ALESSIO ROMANO E GABRIELE RIGAUDO

Secondo giorno del fine settimana, denominato “Trofeo Vion”, dei Campionati Italiani Giovanili e della Coppa Italia Rode Senior a Slingia, Alto Adige, dedicato alle prove Individuali in tecnica classica e il Piemonte porta a casa due medaglie d'argento e due medaglie di bronzo.

Nella categoria U18 Aspiranti, successo al maschile per Daniel Pedranzini (Alta Valtellina), che ferma il crono in 28'19.7, precedendo di 24'' il friulano del CAI Monte Lussari Marco Pinzani e di 35'' il cuneese del centro sportivo carabinieri Alessio Romano. Al 6° posto Edoardo Forneris (Alpi Marittime), con un distacco dalla vetta di 1'08.6. Più attardato Gabriele Norbiato (Alpi Marittime) che chiude al 45° posto. Al femminile, successo netto per l'altoatesina Marie Schwitzer (Carabinieri) che chiude i 10Km in 33ì25.9, con oltre un minuto di vantaggio sulla veneta Vanessa Cagnati (Val Biois) e Gemma Dandrea (S.C. Cortina). 13ª piazza per Gaia Gondolo (Alpi Marittime) che termina la competizione a 3'55.0 dalla vincitrice, mentre Aurora Giraaudo (Valle Stura) chiude in 16ª posizione con un ritardo di 4'27.1.

Tra gli U20 Juniores, il titolo italalino lo porta a casa Gabriele Matli (Fiamme Gialle), che precede di soli 7'' il cuneese Davide Ghio (Fiamme Gialle). Ad oltre 50 secondi, in terza posizione, l'altro cuneese in gara, Gabriele Rigaudo (Fiamme Oro). Prova femminile ad appannaggio di Maria Gismondi (Fiamme Oro), a precedere l'atleta di Pragelato Beatrice Laurent (Fiamme Gialle e Virginia Cena(Fiamme Gialle). 8ª piazza per Irene Negrin (Prali).

Nelle prove Senior, gara molto equilibrata tra gli uomini (podio finale in foto di copertina), con la vittoria finale di Mikael Abram, che anticipa di soli tre secondi Mattia Armellini e di nove secondi Martin Coradazzi. Si ferma ai piedi del podio Lorenzo Romano (Carabienieri) che paga una caduta sul percorso.

Nella prova femminile, vittoria per Martina Bellini, con 19 secondi su Sara Hutter e 40 secondi su Maria Eugenia Boccardi. al 5° posto la cuneese Elisa Gallo (Fiamme Gialle) che precede la livignasca Veronica Silvestri (Fiamme Gialle).