Il Gran Prix Italia Giovani Dicoflor Maschile fa tappa a Sestriere

Dopo quelle femminili della scorsa settimana, la pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere ospiterà due gare FIS NJR aperte a Giovani e Aspiranti valevoli per il Grand Prix Italia Dicoflor. A organizzarle, per conto del Comitato Fisi Alpi Occidentali, è lo Sci Club Sauze d’Oulx, in collaborazione con i propri sponsor.

Nella prima giornata, domani martedì 16 gennaio, gli atleti si affronteranno tra le porte larghe per la conquista del Trofeo Caffè Vergnano. Mercoledì sulla stessa pista invece sarà la Galup, inaugurando così ufficialmente la collaborazione con il sodalizio sportivo di Sauze d’Oulx, ponendo il proprio nome al Trofeo che verrà messo in palio per una gara di slalom.

La due giorni di Sestriere vedrà la partecipazione di circa 140 giovani per ogni gara, provenienti da diverse regioni italiane, oltre che da alcuni paesi stranieri, in rappresentanza delle rispettive Squadre Nazionali, garantendo così una competizione di alto livello tecnico.

A difendere i colori dello Sci Club Sauze d’Oulx sarà Tomas Deambrogio, che dopo aver concluso il 2023 con l’esordio in Coppa Europa, la scorsa settimana ha conquistato il primo posto tra gli Aspiranti in Discesa Libera e altri due piazzamenti sul secondo e terzo gradino del podio, rispettivamente in combinata e in Super - G, sulle nevi di Santa Caterina Valfurva.

L’evento di Sestriere, realizzato anche grazie al contributo della Regione Piemonte, e in particolare del Sistema Piemonte Sport, volto a promuovere progetti ed iniziative sportive, per rafforzare l’immagine e la vocazione sportiva della nostra regione, mira a diventare un appuntamento annuale.

L’intento degli organizzatori è quello di coinvolgere, gli atleti più promettenti e un numero crescente di spettatori e sponsor, allo scopo di contribuire allo sviluppo di giovani talenti, celebrandone l'eccellenza su una pista impegnativa come quella che ha più volte ospitato gare della Coppa del Mondo.