Club76: tutti i risultati del weekend

Fine settimana in campo per il Club76, che torna regolarmente 'operativo' dopo le festività. A cominciare dal match in trasferta delle ragazze di coach Bregoli che, in Serie A1, ieri hanno ceduto al tie break contro Conegliano per 3-2, ottenendo però un punto importantissimo dalle pantere.

Per quanto riguarda la Serie B2 Under 18, le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno vinto 1-3 nel derby contro Mts Ser Santena. Chieri vince una bella partita, controllando ogni set e perdendone uno per la reazione santenese e una minore efficacia al servizio. Top scorer per Chieri ed mvp della gara Carol Giannelli, che oltre ai 22 punti messi a tabellino cala sul campo una prestazione tutta grinta e voglia di vincere. Giannelli è seguita dal capitano Aliotta con 14 punti e Buffone con 13.

Prossima gara per Chieri sabato 20 gennaio alle 20,30 in casa al PalaFenera contro Duo Volley

Castellanza.

In Serie C il Club76 Playasti ha affrontato la penultima giornata del girone di andata, contro Erresse Pavic. Bene il primo set, ma dal secondo si fatica, con troppi blackout che spingono la squadra ad andare al tie break. Si lotta, ma le avversarie sul finale la spuntano, in un match conclusosi 2-3. In U16 regionale, invece, il Club76 Playasti ha incontrato in trasferta A.D.

Alessandria Volley, nel corso di una partita mai in discussione, in cui non ha espresso il massimo del proprio gioco, ma comunque sufficiente per portare a casa i tre punti agevolmente.

La Serie D. Rasero Teloni – Playasti Club76 inciampa con Cherasco e cede 1-3. Paga ancora troppo la partenza timida e di poco impatto, impiegando 1 set e mezzo per diventare credibile. Lo dimostra un secondo set giocato bene sia tecnicamente che agonisticamente. Ottima prestazione dei liberi Redento e Forno, che hanno approcciato la gara con grande concentrazione e lucidità. Anche GS Pino Volley cede, 0-3 contro Volley Roero Città di Canale.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 12 gennaio

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: Libellula Volley U16 vs Club76 Playasti 2-3

• Prima Divisione Azzurra C.T. Torino Girone C: VE.LA Volley vs GS Pino Azzurra 3-2

• Prima Divisione Arancione C.T. Torino Girone F: Club76 Fenera Chieri Silver vs Val Sangone Volley 0-3

• Prima Divisione Maschine C.T. Torino Girone A: Liquicredit Fenera Chieri76 vs Pallavolo Val Chisone 0-3

Sabato 13 gennaio

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Erresse Pavic 2-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Rasero Teloni – Playasti Club76 vs Sicom Cherasco 1-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: GS Pino Volley vs Volley Roero Città di Canale 0-3

Domenica 14 gennaio

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti: P.G.S. El Gall vs Club76 Playasti 1-3

• Under 16 F. C.R. Piemonte Fase Gold: A.D. Alessandria Volley vs Club76 Playasti 0-3

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Club76 Playasti vs ASD Santa Margherita 3-0

• Under 16 F. C.T. Torino Fase Gold: Club76 New Volley Carmagnola MTS L&L vs Club76 GS Pino Blu 3-0

• Under 15 M. C.T. Torino Turbo D: Sant'Anna Volley vs Liquicredit Fenera Chieri76 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs PVB Bosca Canelli 13 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: ASD Santa Margherita vs Club76 Playasti 2012 1-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti provinciale vs L'Alba Volley Junior 1-3