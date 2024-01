Igor Agil Volley: il recap delle giovanili

U16 Ecc terr e Prima divisione: due punti nel week end

Doppio impegno per le Igorine di Lele Cappato e due punti conquistati. In U16 Eccellenza territoriale vittoria 2-3 (25-21; 25-27; 29-27; 17-25; 13-15) a Romagnano, in Prima divisione sconfitta 3-0 (25-13; 25-17; 25-14) a casa di San Rocco. “In U16 ci aspettava una partita tosta perché Pavic avrebbe sicuramente voluto riscattare l’andata. Loro sono partite subito forti dai 9 metri e noi abbiamo sofferto tanto, - dice l'allenatore - ma abbiamo avuto il merito di non disunirci, rimanere lì, lottare e cogliere le occasioni in una partita giocata punto a punto in tutti i set. In Prima divisione è stata la partita opposta, una sconfitta che ci serve da lezione per capire che non basta ancora ciò che facciamo e dobbiamo farlo ancora meglio”.

U14, vittoria a casa di Occhieppese

Vittoria per le Igorine di Andrea Garagiola contro Occhieppese 0-3 (20-25; 17-25; 23-25). “Partita nel totale positiva, si poteva fare sicuramente meglio a livello di prestazione e di attenzione ma è normale a quest'età. Ora pensiamo alla partita di sabato che sarà sicuramente molto impegnativa ma ci arriveremo carichi e pronti” dice l’allenatore.

U13, vittoria con Novi Ligure

Finale 3-0 (25-18: 25-15: 25-17) contro Novi Ligure: bella vittoria per le Igorine di Luca Astorino in U13. “Sono contento per la prestazione della squadra, - dice - ricominciare dopo una lunga pausa non è mai facile, ma le ragazze sono entrate in campo determinate, concedendo poco alle avversarie. Tutte hanno dato il loro contributo, facendosi trovare pronte e attente ad ogni ingresso in campo”.

U12 6x6: esordio delle Igorine

Al via anche il campionato delle piccole atlete di Allessi Callegari. In U12 6x6 la squadra ha perso 2-1 a casa di Arona.

U18, vittoria in trasferta

Altri tre punti. Le Igorine di Barbara Medici vincono a casa di Sammaborgo 1-3 (25-18; 12-25; 15-25; 18-25) nel campionato giovanile U18.

U14 Ecc terr e U16, due vittorie

Due vittorie in due giorni, bel bottino delle Igorine di Mattia Rossi. In U16 3-0 (25-11; 25-13; 25-11) con Alessandria e in U14 Ecc terr 3-0 (25-12; 25-11; 25-10) contro Valsesia. “Sono state due partite giocate concentrate e serenamente, dove siamo riusciti a ruotare tutte le ragazze a disposizione” dice l’allenatore.

Serie D e U16 Regionale, quattro punti nel week end!

Week end positivo per le Igorine di Valeria Alberti che conquistano un punto in serie D e bottino pieno nel campionato U16 Regionale: 3-2 (25-23; 22-25; 26-24; 21-25; 15-7) il finale con San Giacomo Novara, 3-1 (19-25; 25-21; 25-19; 25-20 ) il finale a casa di Volpiano che vale l’esordio nella fase Gold! “Siamo contente di aver iniziato bene la seconda fase in U16, mentre in D forse avremmo potuto fare qualcosina di più, ma è comunque un punto importante e portiamo a casa quanto di buono fatto” dice l'allenatrice.