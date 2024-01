Team Dimensione Nuoto: segnali importanti dalla Coppa “Fulvio Albanese”

Segnali importanti per il Team Dimensione Nuoto dalla seconda edizione della Coppa “Fulvio Albanese” disputata al Palazzo del Nuoto di Torino.

Davvero interessante la performance di Leonardo Surico che si regala una grande soddisfazione dei 100 farfalla centrando il tempo limite per i Criteria di Riccione: 1’01”73 il crono nuotato da Leonardo, classe 2010, categoria Ragazzi.

Sebbene il risultato d’insieme sia stato leggermente inferiore a quanto espresso in occasione della Coppa Brema, importante evento a squadre a carattere nazionale andato in scena a metà dicembre, non sono mancate altri importanti spunti personali, con numerosi atleti con la cuffia TDN capaci di conquistare uno o più piazzamenti da podio che hanno contribuito in maniera massiccia alla conquista dei punteggi utili alla classifica generale.

Lucia Tassinario va a podio quattro volte: è prima nei 50 farfalla (27”74) e seconda in 50-100 sl (25”83, 57”39) e 100 farfalla (1’00”82), Alessio Hincu è primo nei 100 misti (1’00”03) e due volte terzo, nei 100 e nei 200 rana (1’05”33, 2’22”31) mentre Egle Pintimalli chiude al secondo posto i 50 dorso (32”32) e al terzo i 200 farfalla (2’34”62). Bene anche Elisa Ferrari due volte terza (50-100 sl 27”66, 1’01”56), Tommaso Dadone terzo nei 100 dorso in 59”45, Ilaria Pagliarulo, terza nei 50 dorso (30”44) e Andrea Randi, terzo nei 50 sl in 23”33.