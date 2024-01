Biella Rugby: tutti i risultati del weekend gialloverde

SENIOR F

14.01.24

Le Fenici - Volvera Rugby 7-38 (0-31)

Marcatori. Mete: Floris. Trasformazioni: Sanseverino

Le Fenici: Sanseverino; Monticelli (73’ Cipolletti), Floris, Benedetto, Borello; Hysmeta, Toro; Skofca, Zanoni (73’ Pintorello), Difino; Papeo, Bongiovanni (46’ Sallam); Formaggio (73’ Cesale Ros), Lembo, Boetto.

Stefano Scursatone, coach: «Prima partita dell’anno e ultima del girone per Fenici che le vede opposte alle vice campionesse d’Italia sul terreno di Collegno. Primo tempo che vede le padrone di casa essere molto timide sul gioco offensivo e difensivo tanto da finire la prima frazione sul 31-0. Il secondo tempo ha invece tutta un’altra faccia, tanto da tenere le ospiti del Volvera nella loro metà campo e andando in meta con Sanseverino, trasformata da Floris. La partita finirà sul 38-7. Ora due settimane di stop e appuntamento a febbraio per la prima sfida del girone di ritorno in casa dell’Union Milano».

CADETTA

La squadra Cadetta avrebbe dovuto giocare a Biella opposta a Rugby Rho, ma l’incontro è stato annullato per rinuncia della squadra ospite.