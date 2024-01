Grand Prix internazionale KATA di Judo a Leinì

Il Comitato Regionale Fijlkam Piemonte e Valle d'Aosta organizza per il giorno 27 e 28 gennaio 2024, uno stage con la nazionale di Kata e il Gran Prix Internazionale di Kata di Judo presso la Palestra Maggiore di Leinì.

Un weekend pieno di emozioni attende il Palamaggiore di Leinì, il 27 e 28 gennaio.

Il sabato ci sarà uno stage con la nazionale di Kata, un seminario dedicato alla preparazione attività dei Kata dedicata alla fascia U18 e quindi gli esami nazionali per gli arbitri di Kata.

Domenica 28, invece per il Grand Prix, come lo scorso anno, oltre a campioni europei, mondiali ci saranno anche atleti provenienti dalla Gran Bretagna, Svizzera, Spagna!

Sempre domenica 28 gennaio, la Nazionale Italiana di Kata di judo si riunirà per un allenamento regionale dedicato a questa specialità. Dalle ore 15:30-16:30 per BA/FA/RA e seguirà dalle 16:30-17:30 per adulti.

L'inizio della competizione è previsto per le ore 9:00.

Gli eventi sono aperti al pubblico per un incredibile spettacolo da vivere a pieno!