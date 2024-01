FISI-AOC: Gigante a Bardonecchia, Slalom al Monginevro, Discesa a Cortina e Gp Italia Giovani a Sestriere

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI A BARDONECCHIA: IN GIGANTE SUL PODIO FIS SALGONO MARTINA BANCHI, CHIARA TERONI, NICOLÓ NOSENZO E LEONARDO CLIVIO. MARTINA BANCHI NUOVA CAMPIONESSA ITALIANA

Lunedì 15 gennaio sulla pista 23 Olimpica del Melezet a Bardonecchia si è disputato il Gigante FIS valido per l’assegnazione dei titoli dei Campionati Nazionali Universitari, organizzati dal CUS Torino. In campo femminile nella classifica FIS si è imposta la valdostana Carlotta Nimue Welf del Centro Sportivo Esercito, con il tempo totale di 2’,01”,33/100.

Al secondo posto, staccata di 29/100 ,la torinese Martina Banchi, che da un paio di anni scia per i comaschi dello Ski Racing Camp e studia Ingegneria Fisica al Politecnico di Torino: è lei la nuova campionessa italiana universitaria. Terza assoluta ad 1”,26/100 la genovese Chiara Teroni dell’Equipe Pragelato, che studia Scienze Biologiche e ha conquistato la medaglia d’argento universitaria per il CUS Pavia.

Quarta assoluta e medaglia di bronzo dei CNU la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, che studia Ingegneria Matematica al Politecnico e a Bardonecchia è presente in rappresentanza del CUS Torino. A seguire nelle prime dieci della classifica FIS la chierese Maria Toja (Sci Club Lancia - SUISM dell’Università di Torino), Martina Sacchi del (Golden Team Ceccarelli), l’Aspirante Emma Bastita (Sci Club Sestriere), l’Aspirante cilena Florencia Aramburo (La Parva), Sara Caterina Dotta (Val Vermenagna) e l’Aspirante Elisa Graziano (Lancia). Simone Da Prada dello Ski Racing Camp si è imposto in campo maschile con il tempo totale di 1’,58”,23/100, con 9/100 di vantaggio sul bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard e 15/100 sul genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli. Nella top ten anche l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone, Matteo Vottero del Sansicario Cesana, Marco Leone del Golden Team Ceccarelli, Alessio Gottardi dell’Unione Sportiva Monti Pallidi, che si è laureato campione nazionale universitario, davanti al ligure Davide Damanti dello Sci Club Sansicario Cesana, che studia Economia a Genova e ne rappresentava il CUS.

Ha corso per il CUS Genova anche il varazzino Stefano Cordone, anche lui tesserato per il Sansicario Cesana, medaglia di bronzo dei CNU. I primi tre Aspiranti sono il cileno Vicgtor Puente (La Parva) dodicesimo assoluto, il catalano Quim Magan Gonzalez (CANM Cerdanya) quattordicesimo assoluto e Mattia Faure Caire dello Sci Club Sauze d’Oulx.

A MONTGENÈVRE CARLO CORDONE TERZO NELLO SLALOM FIS DELLO SKI CHRONO SAMSE TOUR TECHNIQUE. A CORTINA REBECCA FRIGIOLINI SESTA NELLE PROVE DELLA DISCESA FIS CITTADINI

Sulle nevi francesi del Montgenèvre-Monginevro lunedì 15 gennaio si è disputato uno Slalom FIS valido per la classifica del circuito istituzionale Ski Chrono Samse Tour Technique. Ha vinto Max Paget dello Ski Club Mieussy, con il tempo totale di 1’,28”,93/100 e con 23/100 di vantaggio su Théo Lopez dello Ski Club Valloire de Galibier.

Ottimo terzo posto a 45/100 per il ventiduenne varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana.

Sono iniziati i quattro giorni di gare FIS Cittadini a Cortina: il programma si è aperto con le prove su pista accorciata. In campo femminile meglio tempo nella seconda prova per Federica Lani delle Fiamme Gialle in 50”,48/100, con 13/100 su Sofia Colombo dello Sci Club Drusciè e 39/100 su Heloise Edifizi del Club de Ski Valtournenche. Sesto posto per la valsesiana Rebecca Frigiolini del Sansicario Cesana a 57/100, quindicesimo per la canavesana Giulia Casetta dello Sci Club Valchisone, diciannovesimo per Martina Nicotera valsusina del Racing Team Vialattea, ventisettesimo per la vinovese Francesca Busso del Sestriere, trentacinquesimo per Valeria Cuppari cesanese del Sansicario Cesana.

Lo svedese Olle Hahlin dell’Ifk Arvidsjaur ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda prova maschile, chiudendo la sua fatica in 48”,62/100, con 35/100 su Lorenzo Vincenzi del 2000 Ski Club e 45/100

sull’ucraino Ivan Kovbasnyuk. Quattordicesimo posto per Gilberto Bernardi, sestrierino dello Sci Club Sestriere, ventiduesimo per Matteo Andreis, buttiglierese del Sansicario Cesana.

IL GP ITALIA GIOVANI TORNA A SESTRIERE CON LE GARE MASCHILI DEI TROFEI CAFFÈ VERGNANO E GALUP ORGANIZZATE DALLO SCI CLUB SAUZE D’OULX

Dopo quelle femminili della scorsa settimana, la pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere ospiterà martedì 16 e mercoledì 17 gennaio due gare FIS NJR aperte a Giovani e Aspiranti valevoli per il Grand Prix Italia Dicoflor. A organizzarle, per conto del Comitato FISI Alpi Occidentali, è lo Sci Club Sauze d’Oulx, in collaborazione con i propri sponsor. Nella prima giornata, martedì 16 gennaio, gli atleti disputeranno un Gigante per la conquista del Trofeo Caffè Vergnano.

Mercoledì 17 sulla stessa pista invece si correrà lo Slalom valido per il Trofeo Galup, che inaugura ufficialmente la collaborazione con il sodalizio sportivo di Sauze d’Oulx. Sono attesi in pista circa 140 atleti tra italiani e stranieri. A difendere i colori dello Sci Club Sauze d’Oulx sarà Tomas Deambrogio, che dopo aver concluso il 2023 con l’esordio in Coppa Europa, la scorsa settimana a Santa Caterina Valfurva ha conquistato il primo posto tra gli Aspiranti in Discesa e altri due piazzamenti sul secondo e terzo gradino del podio in Combinata e in Super-G.