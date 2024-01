BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Tra le gare degli ultimi giorni, continua il percorso netto dei Top Junior e dell'Under 13 Femminile, entrambi gruppi imbattuti. I primi superano in trasferta Mens Sana Asti, la seconda vince con SBA Asti. Successo anche per l'Under 15 Silver, che ospita al Pala Wojtyla Pallacanestro Nichelino, e ampia vittoria per l'Under 14 Gold nel derby con Basket Chieri.

Cedono solo sul finale l'Under 15 Eccellenza (70-72 con Alfieri Torino) e l'Under 17 Gold (66-67 con ABC Carmagnola). Al rientro dalle vacanze natalizie, l'Under 19 Silver cede ai capolista di Pallacanestro Nichelino, mantenendo a proprio vantaggio la differenza canestri con la vittoria nella gara d'andata.

TOP JUNIOR

MENS SANA ASTI - BEA CHIERI SSDRL 58-69

PARZIALI: 15-25, 25-40, 36-51

BEA: Bertoglio 13, Barisone 24, Alò 7, Consiglio, Lappano 18, Munafò 5, Lapiana 3, Iannucci, Bosio. All. Mussio, Ass. Trunfio.

U13 FEMMINILE

S.B.A. ASTI - BEA CHIERI 11-94

Parziali: 0-22, 0-46, 7-72

S.B.A. ASTI : Dessimone 5, Scanavino C. 4, Rosso 2, Scanavino G., Gastino, Bava, Cantelli, Bolla, Cochias, Reggio. All. Micelli, Ass. Ciavazella.

BEA CHIERI : Ferrone 28, Giardiello 18, Sangiorgi 16, Bernardinello 10, Mosso 8, Santoro 8, Della croce 2, Cammareri 2, Savio 2, Alessandria, Di Dedda, Giangualano. All. Ucci, Ass. Lafiosca.

U15 SILVER

BEA CHIERI - PALLACANESTRO NICHELINO 69-36

Parziali: 25-9, 36-16, 49-23

BEA CHIERI: Cordero 2, Mastrocola 3, Santoro 18, Bonetti, Meles 18, Traversari 16, Gigante 10, Carrara 2, Azzellino, Cocozza, Chiara, Giacomini. All. Grillone.

NICHELINO: Ballanza 4, Colosimo 15, Bono 5, Colaianni, Cappai 5, Galzerano 1, Gugliotta 4, Cairo 2, Di Gennaro, Zaccagni.

U14 GOLD

ASD BASKET CHIERI - BEA CHIERI SSDRL 40-77

Parziali: 12-14, 19-31, 27- 57

BEA CHIERI: Borz 11, Mouaddine 2, De Mita 1, Montiglio 14, D’Acunti, Coltiletti 12, Spano 2, Cristiano 8, Menegatti 16, Calò L. 8, Dalmasso 1, Porcu 2. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Calò R.

BASKET CHIERI: Sattolo 4, Patanè, Cottino 8, Longo 8, Stella, Compagnoni 9, Moisa 2, Leye, Romagnolo 3, Conrotto, Galvagno, Limone 6. All. Musso, Ass. Uliana.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI SSDRL - ALFIERI BASKET TORINO 70-72

Parziali: 24-16, 41-34, 59-51

BEA CHIERI: Milani 9, Spennato 5, Giachino 11, Vacca 16, Giorcelli, Destefanis, Costanzia 2, Montanella 10, Obakhavbaye 17, Coltiletti, Valentini, Di Carlo. All. Allisiardi, Ass. Conti, Acc. Castelli.

U17 GOLD

BEA CHIERI-ABC CARMAGNOLA 66-67

Parziali: 22-13, 34-34, 54-51

CHIERI: Ahia 21, Zarba, Nicoletti, Gamba, Massari, Giangualano 4, Marchiori, Ricci 23, Scamardella, Molinari 3, Zanzon 4, Gangitano 11. All. Bertulessi, Ass. Bonifacio.

CARMAGNOLA: Chiavassa 3, Perfetti, Tabaku, Lingua 1, Servetto 8, Appendino 2, Massa, Sola 21, Sandrone 5, Demaria 12, Beltrando 3, Defourville 12. All. Bergese, Ass. Gili.

U19 SILVER

PALLACANESTRO NICHELINO - BEA CHIERI 47-42

Parziali: 10-8, 34-25, 64-54

BEA CHIERI: Favaro, Ricciardo 12, Bianco 16, Torre, Cravero, Bergese 2, Bosio 2, Lafiosca 8, Mazzardis, Manzini 2, Marcon, all. Potenza W., ass. Virde A.

NICHELINO: Boccardi 2, Castagno 6, Dell’Aglio, De Giovanni 6, Piarulli, Atzei 14, Negro 1, Ottaviani 9, Ferrario, Rebenciuc 4, Giraudo, Soldera 5, all. Balla S. ass. Saresin S.