La Vialattea in video

Sono le immagini catturate dopo le recenti nevicate di inizio gennaio sulle piste dell’intero comprensorio della Vialattea che trasmettono forti emozioni e che documentano le condizioni dell’innevamento: paesaggi incantevoli che hanno accolto in queste giornate chi ha scelto Vialattea per le proprie discese.

Si scia nelle varie aree e le località sono tutte collegate: da Sestriere, grazie alla telecabina del Fraiteve, si può spaziare sulle piste di Sauze d’Oulx oppure su quelle di Sansicario, con possibilità di scendere fino a Cesana e risalire sul versante di Claviere, collegato all’area sciistica francese di Montgenèvre. Si può anche scegliere di partire da Pragelato dove è in funzione la funivia che porta ai piedi delle piste della Banchetta.

Le basse temperature previste per i prossimi giorni consentiranno di produrre ulteriore neve, implementando così l’offerta dei percorsi sciabili dell’intero comprensorio della Vialattea. Ammirate le immagini video e non lasciatevi sfuggire l’occasione di essere voi i protagonisti, immersi in questi paesaggi da favola!