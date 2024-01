Basket College Novara: Dal 2024 Novarello Villaggio Azzurro è partner

«E’ un accordo che ci riempie di orgoglio, data l’importanza del Partner che rappresenta l’eccellenza dell’impiantistica sportiva in Italia e non solo, ma anche di tanta, tanta soddisfazione perché abbiamo aggiunto un altro tassello importante al nostro progetto giovanile, che ci consentirà di crescere ancora» – sono le prime parole del Presidente di Basket College Novara Andrea Delconte che aggiunge – «L’accordo ci permetterà di usufruire del palazzetto dello Sport di Novarello per spazi di allenamento, partite di campionato, eventi. Potremo quindi disporre di un Centro Sportivo all’interno del quale, tra i vari servizi offerti, sono presenti una sala pesi di eccellenza e numerose sale per riunioni tecniche e video. E’ un addio alla città di Novara? Assolutamente no, intanto perché consideriamo Novarello uguale a Novara e perché la maggior parte delle attività di minibasket e giovanili continueranno negli attuali impianti cittadini. D’altronde non è un mistero che il nostro numero di iscritti, in costante crescita da diversi anni, imponeva la ricerca di ulteriori spazi utili di qualità non più disponibili in Città per le note e annose problematiche».

Anche il Direttore dell’Area Sport di Novarello Villaggio Azzurro Mattia Venturini commenta l’accordo raggiunto: «Affiancare Basket College Novara nel suo percorso di crescita per il nostro Centro Sportivo rappresenta un ulteriore allargamento delle discipline e realtà sportive ospitate, permettendoci di annoverare all’interno di Novarello un Club che pone la crescita dei giovani al centro del proprio modello di sviluppo societario. In questo senso i valori attraverso i quali Basket College Novara fa sport sono un po' anche i valori della nostra Area Sport, con un’attenzione verso il percorso di crescita del giovane atleta che va oltre il campo da gioco.Considerate queste premesse è diventato naturale incrociare le nostre strade per percorrere insieme un tratto del percorso che sarà sicuramente caratterizzato dai nostri valori comuni».