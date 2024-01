Serie B Interregionale: trasferta a Pavia per i Lions

I lombardi sono tuttora imbattuti tra le mura amiche e viaggiano a oltre 84 punti di media e 73 subiti al PalaRavizza. Collegno ha invece un record di 2 vittorie e 6 sconfitte in trasferta, con 73 punti segnati e 82 subiti.

Per Pavia sono ben quattro i giocatori in doppia cifra di media: Stonkus (14,4), Hidalgo (13,5), Pesenato (13,1) e Spatti (13). A ridosso della doppia cifra anche Gravaghi (9,3) e Ferri (9,1).

Su sponda Lions invece dovrebbero finalmente esserci buone notizie: Tarditi dovrebbe essere della partita, così come Framarin. Ancora ai box Mortarino, Milone e De Bartolomeno.

Palla a due domani alle 21.00 al Palaravizza - Via Treves s.n.c., Pavia (PV)

Prossimo impegno in agenda Lions il 19 gennaio, sempre in trasferta, sul campo di Tortona.

Classifica aggiornata:

Robur Saronno 30

Pall. Pavia 26

Junior Casale 20

Derthona 18

Basket 7 Laghi 18

Gallarate 16

Borgomanero 14

Campus Varese 14

Oleggio 12

Collegno Basket 12

Amatori Savigliano 6

Campus Piemonte 4