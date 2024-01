Fiöi Cuneo Volley, un ulteriore tassello “da novanta” per il settore giovanile

Il progetto Fiöi del Cuneo Volley, dedicato al settore giovanile e alla formazione a 360° degli atleti, si avvale di un ulteriore innesto di grande caratura; il tecnico Mauro Rizzo entra a far parte del mondo biancoblù.



Già referente per l’area Nord Ovest dei ‘progetti selettivi’ della nazionale, referente scuola e promozione della Federvolley e selezionatore regionale Piemonte maschile, coach Rizzo sebbene rientri nelle nuove leve di allenatori piemontesi, ha un curriculum tale da considerarsi un ottimo ed esperto tassello per il progetto cuneese. Oggi, il tecnico torinese ricopre il ruolo di docente federale ed è parte dello staff della selezione regionale piemontese maschile. Da questo pomeriggio sarà a disposizione in qualità di allenatore del settore giovanile di Cuneo, dando mandato al Direttore Tecnico Prof. Mario Barbiero di inserirlo nei futuri progetti tecnici del progetto Fiöi.



Il presidente del Cuneo Volley, Gabriele Costamagna: «Ho avuto l'occasione di conoscere e apprezzare il lavoro di Mauro Rizzo durante i camp estivi del “Piemonte Summer Camp”. Un ragazzo giovane, dinamico che lavora con dedizione ai progetti che gli si presentano. La sua esperienza a livello regionale e federale lo rende un profilo perfetto per dare un'importante spinta al nostro settore giovanile».

«Sono felice ed orgoglioso di entrare a far parte del Cuneo Volley, mettere piede nel palazzetto dove si è fatta parte della storia della pallavolo italiana è una grande emozione. La società ha un grande e ambizioso progetto che non è solo legato alla pallavolo giocata ma anche alla crescita personale dei singoli atleti che ne fanno parte, sono entusiasta di essere parte di questo progetto. Anduma Cuni, Anduma Fioi!» - queste le prime parole di Mauro Rizzo da nuovo membro dello staff giovanile cuneese.