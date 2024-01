FISI-AOC: i risultati delle gare di Bielmonte, Flachau, Sestriere, Bardonecchia, Les Diablerets e Cortina

LA GARA FLIPPER DEL TROFEO DENTAL MEDICA DÀ SPETTACOLO A BIELMONTE: TUTTI I VINCITORI DELLE CATEGORIE CUCCIOLI, BABY E SUPER BABY

Anche a Bielmonte domenica 14 gennaio la nuova formula di gara Flipper ha dato spettacolo sulla pista Moncerchio 2, per iniziativa dello Sci Club Oasi Zegna, che ha organizzato il Trofeo Dental Medica per i piccoli atleti della Circoscrizione Biella-Vercelli e delle società canavesane. Nella gara 1 della categoria Cuccioli femminile ha vinto Clotilde Arfino dello Sci Club Varallo, con il tempo di 43”,76/100, precedendo per 83/100 Adele Cacciati del Bielmonte Oasi Zegna e per 2”,64/100 Marta Antonini del Bielmonte Oasi Zegna.

Filippo Dealberto del Varallo ha vinto la gara 1 maschile fermando i cronometri sul tempo di 42”,37/100, con distacchi rispettivamente di 2”,690/100 e di 3”,45/100 su Luca Loro Piana dell’Oasi Zegna e su Leonardo De Pace del Mera. Nella gara 2 femminile Clotilde Arfino ha vinto in 44”,27/100, staccando di 4”,55/100 Marta Antonini e di 5”,75/100 Maria Flora Milcovich dello Ski Team Valsesia. Filippo Dealberto ha vinto la gara 2 in 43”,73/100, staccando rispettivamente di 1”,29/100 Leonardo De Pace e Paolo Mascellaro del Varallo. Nella gara 3 Clotilde Arfino ha vinto in 46”,18/100, staccando di 1”,76/100 Adele Cacciati e di 4”32/100 Maria Flora Milcovich. Luca Loro Piana ha vinto la gara 3 maschile con il tempo di 44”,92/100, staccando rispettivamente di 65/100 e di 1”,72/100 Leonardo De Pace e Federico De Pace dello Ski Team Valsesia. Nella gara

1 delle Baby lo Ski Team Valsesia ha piazzato ai primi tre posti, nell’ordine, Caterina Enzio, Valentina Carmellino e Margherita De Pace.

Giovanni De Stefanis del Bielmonte Oasi Zegna ha vinto la gara 1 dei Baby precedendo Edoardo Mattia Mazzotti e Alessandro Bazzana dello Ski Team Valsesia. Nella gara 2 delle Baby prima Linda Bello dello Ski Team Valsesia, davanti alle compagne di squadra Margherita De Pace e Mila Dealberto. In campo maschile affermazione di Edoardo Mattia Mazzotti davanti ad Alessandro Bazzana e a Pietro Annovazzi del Varallo. Le prime tre Baby della gara 3 sono Valentina Carmellino, Margherita De Pace e Mila Dealberto. Ski Team Valsesia ai primi tre posti anche nella gara 3 maschile, grazie a Christian Paglini, Edoardo Mattia Mazzotti ed Alessandro Bazzana. Anita Dealberto e Tommaso Bertoli dello Ski Team Valsesia hanno vinto la gara 1 dei Super Baby e si sono confermati al vertice nella gara 2. I vincitori della gara 3 dei Super Baby sono invece Ludovica Pace dello Ski Team Valsesia e ancora una volta Tommaso Bertoli.