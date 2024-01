Bertram Derthona sfida la capolista

La prima della classe inaugura il girone di ritorno della Bertram Derthona al PalaEnergica Paolo Ferraris. L’Umana Reyer Venezia sarà di scena domenica 21 gennaio al palazzetto di Casale Monferrato. Una sfida dal grande fascino, che ha riservato tanti momenti belli nella memoria dei tifosi bianconeri negli anni di Serie A: l’accesso alla semifinale Scudetto nel 2022, i successi autorevoli tra le mura amiche, lo spettacolo in campo e sugli spalti. Sfida nella sfida anche per Walter De Raffaele, dal 2011 al 2023 nello staff tecnico della formazione lagunare prima da assistente e poi da capo allenatore, che ora ritroverà la Reyer da avversario per la prima volta. Il ritorno a Casale di Marco Spissu, da ex sul campo che lo ha visto cominciare una grande carriera, aggiunge ulteriore fascino a una partita che si preannuncia essere di alto livello.

Una delle grandi classiche degli anni di Serie A della Bertram Derthona, che ha sempre riservato cornici di pubblico degne delle grandi occasioni. Nella stagione attuale, Venezia fino a questo momento del campionato si è dimostrata la squadra più costante e continua, ha colto successi prestigiosi e legittimato il primo posto. Per questo, ancora di più, i Leoni avranno bisogno del sostegno del proprio pubblico, un vero valore aggiunto determinante nei grandi risultati conseguiti nelle prime due annate in Serie A.

La vendita dei biglietti, iniziata alla fine della scorsa settimana, proseguirà ancora sino all’inizio della gara, con le consuete modalità di vendita. La sede di via San Marziano 4, negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato mattina dalle 10 alle 12), online sul sito di Vivaticket e alla biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato il giorno della gara. Ad aggiungere interesse alla sfida, numerose e diverse iniziative collaterali che – come in occasione di tante partite casalinghe – la Società organizza per rendere la partita un vero e proprio spettacolo per tutti i tifosi e gli appassionati.

Bertram Derthona comunica che, sino a esaurimento delle sedute, sono ancora disponibili posti in tutti i settori del PalaEnergica, e che le riduzioni sul costo intero del biglietto sono applicate agli Under 18 e agli Over 65. Di seguito la tabella dei prezzi per assistere alla gara:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre 50 € 40 € Parterre Bianconero 40 € 30 € Tribune 20 € 15 € Curve 10 € 8 €

Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei biglietti è possibile contattare il Club recandosi presso la sede di via San Marziano 4, telefonando al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.