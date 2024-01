Società Ginnastica Concordia: al via la Stagione Agonistica Federale 2024 di Ginnastica ritmica

Un mese di gennaio ricco di impegni per la Società Ginnastica Concordia, in vista dell’avvio ormai prossimo della Stagione Agonistica Federale 2024 di Ginnastica ritmica.

Il 2023 si è concluso felicemente, regalando alla Società chivassese numerosi titoli nazionali e, soprattutto, la promozione al Campionato di Serie B Nazionale, traguardo particolarmente ambito e prestigioso: sono tre, infatti, i campionati Nazionali di rappresentativa: Serie A1, Serie A2 e Serie B. In ognuno di questi entrano ogni anno 12 squadre italiane, e la conquista della promozione è veramente difficile.

Sono soltanto tre le squadre piemontesi che gareggiano nei Campionati 2024 a questi livelli: la Concordia di Chivasso e il Valentia di Valenza nella Serie B, Eurogymnica Torino nella Serie A1.

E anche quest’anno, come nel 2022, il nome di Chivasso risuonerà sulle pedane Nazionali, grazie alla Società Ginnastica Concordia, unica squadra chivassese di ginnastica ritmica ad aver raggiunto questo traguardo.

Per le Concordine, il calendario del primo semestre del 2024 si presenta fitto di appuntamenti: nel settore Gold, il Campionato di Serie B inizierà nel mese di febbraio, con la 1^ Prova a Chieti, e proseguirà con la 2^ e 3^ Prova a Forlì e Desio, impegnando le Senior Elisabetta Digitali, Jessica Cata, Rita Minola e la Junior Angelica Damiani, ginnasta toscana che quest’anno vestirà i colori della Concordia.

Da febbraio saranno impegnate anche tutte le ginnaste che partecipano al Campionato Silver, sia Individuale che di Insieme, nei diversi Livelli.

Nel mese di maggio si svolgerà invece il Campionato di Insieme Gold, uno dei più affascinanti della Ritmica, che nel 2023 ha visto le chivassesi della Concordia conquistare la Finale Nazionale e posizionarsi nelle prime 10 squadre Italiane.

Il mese di gennaio è stato dedicato a “testare” e mettere a punto gli esercizi in Tornei amichevoli, prima dell’inizio delle gare federali.

Le Concordine hanno partecipato al Torneo Internazionale “Stelle del Nuovo Anno”, organizzato a Torino dalla Società Ritmica Piemonte il 6 e7 gennaio scorsi, conquistando diversi podi con Elisabetta Digitali, Jessica Cata, Angelica Damiani e Daria Molinari.

Nel weekend scorso sono invece scese in pedana in Toscana, nel 2° Torneo Raffaello Motto Viareggio, organizzato dalla società viareggina, ottenendo buoni risultati.

Ultimo appuntamento prima del Campionato, il Torneo di Inizio Stagione, organizzato dalla San Giorgio 79 Desio, che si svolgerà il 27-28 gennaio prossimi.

Anche l’attività di perfezionamento continua, con la partecipazione agli allenamenti collegiali del Progetto Regionale Gold 2024, a cui partecipano, su indicazione della Direttrice Tecnica Regionale, le ginnaste Elisabetta Digitali e Zoe Nicolini.

Accanto alle “grandi”, impegnate nelle gare, cresce e si allena con grande impegno il “vivaio” delle giovanissime, che non hanno ancora compiuto 8 anni, e che saranno impegnate in attività non competitive.

Si lavora quindi intensamente nel Palazzetto del Palalancia, con l’entusiasmo di ogni inizio, con le speranze e i sogni delle giovani ginnaste, sotto la guida Direttrice Tecnica Clara Shermer, responsabile con Selene Osti del settore di Specializzazione, delle tecniche Marica Osti e Martina Brosio, coadiuvate dalle assistenti Giulia Manusia e Giulia Maggio.