Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

1^ DIVISIONE REGIONALE

BASKET CARMAGNOLA – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 62-74

(12-19; 33-25; 49-48)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Maccario, Rosso, Bruschetta, Capelli, Manfredi, Tamagno, Cani, Comotti, Bodino, Saldini, Peruzzi, Zuppanelli. Coach Lelli - Caroni.

Partita dal doppio volto per i ragazzi di coach Lelli che partono subito forte con 0-8 di parziale e chiudono comunque il primo periodo in positivo sul 12-19. Nel secondo quarto Carmagnola gioca un’ottima pallacanestro, soprattutto difensiva che permette facili canestri in contropiede; con un clamoroso parziale di 21-6 per i padroni di casa, a metà partita il tabellone luminoso segnala 33-25.

All’uscita dagli spogliatoi Cuneo ha un atteggiamento diverso, è più attenta in difesa e in attacco sceglie tiri a migliore percentuale così recupera nel punteggio fino al 49-48 di fine terzo quarto. La vera partita inizia al 30’: l’intensità si alza e le difese sono più aggressive; Cuneo difende con più grinta e scava un solco nel punteggio che Carmagnola non riesce a recuperare. La partita si chiude sul 62-74.

Queste le parole di capitan Manfredi: «È stata una partita difficile, sapevamo che Carmagnola veniva da un bel derby vinto di 2 coi Dolphins e che con noi avrebbe giocato col coltello tra i denti. Siamo partiti molto bene ma nel secondo quarto la nostra attenzione difensiva ha lasciato un po' a desiderare e Carmagnola ne ha giustamente approfittato. Nella ripresa abbiamo giocato come sappiamo, siamo consapevoli del nostro potenziale e di cosa possiamo fare se stiamo concentrati. Quella di stasera è stata una bella vittoria di squadra perché chi è entrato dalla panchina ha portato un contributo importante, anche nelle piccole cose come tagliafuori e intensità. Il gruppo sta crescendo, i giovani migliorando e stiamo lavorando continuamente per i nostri obiettivi singoli e di squadra, questo è molto importante per noi. Stasera siamo molto contenti anche perché è rientrato il nostro compagno Rosso Andrea che veniva da un lungo infortunio e rivederlo in campo col gruppo è stato molto bello!».

UNDER 13 SILVER

BCM MONDOVÌ – GRANDA COLLEGE CUNEO 2011 39-44

GRANDA COLLEGE 2011: Cavallera, Bianco, Macagno, Carletti, Chen, Rus, Dutto, Tallone N., Giordana, Musabimana, Pocchiola, Onori. Coach: Lelli.

Partita dal doppio volto per i ragazzi di coach Lelli in trasferta a Mondovì. Cuneo parte bene, sempre in controllo del ritmo gara arrivando fino al +20 del terzo quarto. Poi nell'ultimo periodo ci si rilassa e complice qualche palla persa di troppo e qualche tiro affrettato in attacco, la squadra di casa ne approfitta e recupera nel punteggio. Cuneo si rimette in carreggiata e riesce a portare a casa i 2 punti della vittoria grazie a scelte più ponderate negli ultimi minuti di incontro. Alla sirena finale il tabellone dice 39 a 44 per Cuneo.

UNDER 13 SILVER

GRANDA COLLEGE CUNEO 2012 - BCM MONDOVÌ 44-47

(10-7; 21-18; 35-28)

GRANDA COLLEGE 2012: Dalmasso, Daniele, Gallarato, Levico, Grosso, Picollo, Armando, Fassio, Campana, Campana, Peano, Rossi, Furlan. Coach: Daino.

Sconfitta al cardiopalma per il gruppo 2012 nel campionato Under 13 Silver in casa contro Mondovì. Cuneo parte bene nel primo periodo (10-7) e anche nel secondo quarto produce una buona pallacanestro aumentando il divario nel punteggio. All’intervallo il tabellone segna 21-13.

Nel terzo quarto Mondovì se la gioca alla pari e al 30’ il punteggio è di 35-28. Negli ultimi 10 minuti è black-out totale per i padroni di casa che, con scelte affrettate e disattenzioni difensive subiscono un parziale che condiziona il risultato della partita ben giocata fino a quel momento.

«Complimenti a Mondovì per non aver mai mollato e peccato per la poca concentrazione dei nostri giovani atleti», queste le parole dello staff a fine gara.

UNDER 13 SILVER

GRANDA COLLEGE CUNEO 2011 – GS MONVISO 1979 32-26

(6-9; 15-14; 23-24)

GRANDA COLLEGE 2011: Mondino, Pocchiola, Fabri, Giordana, Bibaj, Dutto, Masaneo, Onori, Chiaramello, Musabimana, Marcellino, Cavallera. Coach Lelli - Capelli.

I ragazzi del gruppo 2011 Silver ospitano Monviso Bra tra le mura amiche di Sportarea. Partita a basso punteggio in cui hanno dominato le difese e i tanti errori al tiro da parte di entrambe le squadre. Nei primi due quarti la partita è molto equilibrata e all’intervallo il maxi-schermo di Sportarea segna 15-14 per i padroni di casa.

Monviso non ci sta e ribalta il divario nel terzo periodo; a 10’ dalla fine il punteggio è 23-24. La partita vera inizia nell’ultimo quarto e Cuneo, grazie ad una difesa più attenta e a migliori scelte offensive porta a casa i due punti della vittoria per 32-26.

«Onore a Monviso che non ha mai mollato e ha combattuto alla pari fino alla fine», queste le parole dello staff a fine gara.

UNDER 13 GOLD

GATORS SAVIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO 21-71

(23-6; 37-16; 56-19)

GRANDA COLLEGE: Tardivo, Grosso, Musabimana, Tallone, Giordano, Caula, Musso, Graziano, Masaneo, Picollo, Bianco. Coach Lelli - Capelli.

Partita complicata in casa della capolista Gators per l’Under 13 Gold. Solo nel secondo quarto gli ospiti giocano alla pari dei locali, mentre negli altri periodi la loro intensità è sovrastante.

Lo staff di Granda College Cuneo è comunque contento perché, nonostante la vistosa differenza di atletismo tra le due squadre, il miglioramento degli obiettivi su cui si lavora in allenamento si vede ad ogni partita.

UNDER 13 GOLD

GRANDA COLLEGE CUNEO – PALL. FARIGLIANO 38-40

(8-12; 15-20; 25-29)

GRANDA COLLEGE: Tardivo, Caula, Tallone, Graziano, Picollo, Grosso, Musso, Giordano, Maccario, Bianco. Coach Lelli - Capelli

Vittoria al cardiopalma per gli Under 13 Gold in casa a Sportarea contro Farigliano, nel recupero della 3^ giornata di ritorno. Tra questi due gruppi, sono sempre belle partite tirate e utilissime alla crescita di entrambe le squadre. Nei primi 2 quarti Farigliano è più concreta mentre Cuneo è un po' più imprecisa e spreca tante occasioni per fare canestro.

Nel secondo tempo il trend è invertito e proprio nel finale Cuneo riesce ad essere più cinica mettendo a segno tiri liberi importanti per il risultato. Alla sirena finale il tabellone segna 40-38 per i padroni di casa ma complimenti ad entrambe per la bella partita intensa.

UNDER 14 SILVER

GRANDA COLLEGE CUNEO 2011 – GRANDA COLLEGE CUNEO 2010 60-32

(14-12; 27-17; 40-26)

Derby attesissimo a Sportarea tra le due compagini 2011 e 2010 nel campionato Under 14 Silver.Il primo quarto risulta molto equilibrato con buone giocate da parte di entrambe le squadre. Nel secondo periodo i 2011 allungano nel punteggio grazie a difese più attente. Nella ripresa i 2010 recuperano qualche punto e la partita mostra belle azioni di gioco da parte di tutti.

«Al di là del risultato in entrambi i gruppi si vedono buoni miglioramenti a livello di gruppo e di individualità», queste le parole dei coach a fine gara.

UNDER 14 GOLD

GRANDA COLLEGE CUNEO – PALL. FARIGLIANO 42-56

(9-14; 19-28; 32-41)

GRANDA COLLEGE: Dutto, Romano, Mellano, Socco, Giraudo, Cissoko, Fantini, Bosio, Leone, Albert, Romano, Rocca, Arrechea. Coach: Persico - Capelli.

Partita sottotono dei 2010 targati Granda College che vengono sconfitti sul proprio campo da Farigliano; vincere avrebbe significato terzo posto quasi sicuro, ma purtroppo per i locali, l’approccio non è dei migliori e l’intensità degli ospiti non ha lasciato loro scampo.

Qualche mini reazione c’è stata durante l’arco della partita, ma assolutamente velleitaria per pensare di impensierire Farigliano che meritatamente si aggiudica il foglio rosa.

SERIE B FEMMINILE

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – ASD PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI 95-43

(24-16; 59-22; 75-33)

BAM GRANDA COLLEGE: Franceschini, Ngamene, Lokoka, Moisa, Lo Re, Grosso, Samokhvalova, Frandino, Martinengo, Avagnina, Marfulli, Bruschetta. Coach: Grosso – Maccario.

Importante vittoria nella prima gara del 2024, nonché ultima del girone di andata per la Serie B Femminile targata Banca Alpi Marittime.

Granda College Cuneo vince nettamente per 95-43 contro Pallacanestro Vercelli ed attende alla super sfida di questo sabato contro Basket Pegli, squadra ancora imbattuta, che all’andata è riuscita solo a sconfiggerla nei tempi supplementari.

Dopo un primo quarto dove le cuneesi prendono le misure della squadra ospite, le bullets alzano l’intensità difensiva ed il ritmo in attacco ed aumentano il distacco della squadra Vercellese.

«Le ragazze hanno dimostrato ancora una volta di poter competere contro tutte le squadre di questo campionato, oggi ancora una volta siamo andati a referto in 12, rendendoci partecipi non solo in attacco ma soprattutto in difesa. Sabato arriva Pegli, e lavoreremo in settimana per farci trovare pronti per questa partita. Vi aspettiamo tutti a Sportarea alle 21 in quella che si preannuncia come una super sfida”, queste le parole di coach Jose Grosso.

UNDER 19 GOLD

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – AMATORI SAVIGLIANO 73-54

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Comotti, Rosso, Manfredi, Tamagno, Saladini, Zuppanelli, Bodino, Bedino, Delogu, Reci, Peruzzi. All.: Caroni – Lelli.

Torna alla vittoria l’Under 19 Gold nel nuovo anno, grazie ad una buona prestazione di squadra nei minuti finali della gara. La partita è sin da subito interessante, grazie ad un buon attacco da parte di entrambe le squadre: il primo periodo è infatti costellato di bei tiri da entrambi i lati del campo, con la squadra di casa che prova a scappare, ma gli ospiti che riescono sempre ad accorciare le distanze. Si conclude così il primo parziale 26-19.

Al rientro in campo, si serrano le file di entrambe le difese, alzando muri dentro l’area e lasciando pochi spazi per i tiri, con i padroni di casa che non riescono a superare il +10 di vantaggio. Si va all’intervallo lungo sul punteggio di 39-29.

Il ritorno in campo è doloroso per i padroni di casa che abbassano la concentrazione e il ritmo, facendosi recuperare dagli ospiti, che riescono anche a trovare il vantaggio: con un parziale di 12-20, si conclude il periodo con un vantaggio di sole 2 lunghezze per i locali.

Nell’ultimo quarto cambia l’atteggiamento e gioco di Cuneo: una gran periodo di azioni corali portano un gran gioco e dei bei canestri, riuscendo a prendere il largo. La partita si conclude sul 73-54 per i padroni di casa.

UNDER 13 FEMMINILE

ASD BASKET CHIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO 37-58

(10-12; 19-26; 31-38)

GRANDA COLLEGE: Tonelli 2, Piola 4, Adamonis, Cesano, Pellegrino 5, Borsotto 24, Freni 6, Viale 4, Di Meo 4, Musso 2, Gazzi 2, Tivan 5. Coach: Regolo - Griffanti.

Riprende con una vittoria il campionato Under 13 Femminile nella prima partita del girone di ritorno, sul campo di Basket Chieri. Le ragazze ospiti partono con il freno a mano tirato, disattente in difesa e imprecise in fase offensiva. Per i primi due quarti la partita rimane aperta punto a punto.

Nel terzo e soprattutto nell’ultimo quarto lincontro cambia e grazie ad una difesa intensa ed attenta le ospiti riescono a prendere il largo con buone collaborazioni in attacco.

UNDER 17 GOLD

PALL. FARIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO 55-64

(13-15; 30-29; 37-47)

GRANDA COLLEGE: Solaro, Grosso, Mattio, Svoljsak, Ballario, Giordano, Messi, Condur, Borgogno, Pettiti, Galliano, Lukuikila. Coach: Griffanti – Menardi.

Il gruppo Under 17 Gold vince sul difficile campo di Farigliano al termine di una partita molto intensa. Parte forte Cuneo con buona difesa e buone trame offensive; Farigliano non ci sta e ribatte colpo su colpo alle iniziative ospiti. Alla fine del primo periodo di gioco Granda College è avanti di 2 punti. Nella seconda frazione sono i locali ad avere le redini del gioco, mentre I cuneesi faticano a fare canestro; all’intervallo lungo Farigliano ha un punto di vantaggio.

Rientrati dagli spogliatoi Cuneo cambia marcia: la difesa sale di giri e l’attacco diventa più prolifico; concedendo solo 7 punti ai locali, i viaggianti chiudono la terza frazione con 10 punti di vantaggio. Nell’ultima frazione le due squadre partono fortissimo segnando a ripetizione; Farigliano prova a rientrare in partita, ma Granda College respinge ogni tentativo di recupero dei locali, vincendo la gara per 55-64.

«Sapevamo che la gara sarebbe stata durissima, ma abbiamo rispettato il nostro piano gara, sfruttando la nostra maggiore fisicità e un roster più lungo. Faccio i complimenti sia ai nostri ragazzi che alla squadra di Farigliano per il bellissimo spettacolo offerto», queste le parole di Coach Griffanti al termine dell’incontro.

SERIE C FEMMINILE

ASD PROMOSPORT – ASD AVIGLIANA 55-58 d.t.s.

(10-17; 19-29; 32-37; 48-48)

ASD PROMOSPORT: Immordino, Foglia, Oberto, Castellino, Nikaj, Occelli, Perna, Tetamo, Martinengo, Lorusso, Massa, Ballo. Coach: Persico – Griffanti.

Avvincente sfida in quel di Sportarea tra Promosport e Avigliana valevole per il campionato di serie C Femminile, conclusasi a favore delle ospiti ai tempi supplementari. Nei primi 2 quarti le cuneesi giocano sotto ritmo, mordendo poco in difesa e rinunciando a correre in attacco; all’intervallo lungo Avigliana conduce con 10 punti di vantaggio.

Nella ripresa le cose cambiano: Promosport difende, corre e segna da fuori con buona continuità. Punto dopo punto le locali si avvicinano alle viaggianti per poi a metà ultima frazione agganciarle e superarle; improvvisamente Cuneo si trova ad avere il bandolo della matassa tra le mani, mantenendo pochi preziosi punti di vantaggio.

A pochi secondi dalla fine Cuneo ha 3 punti di vantaggio, possesso a favore delle ospiti che con un canestro da tre punti pareggiano la contesa portandola ai tempi supplementari.

Nel tempo extra di gioco la maggior esperienza e la maggior freddezza delle giocatrici di Avigliana è evidente con quest’ultime che si aggiudicano la gara per 55-58.