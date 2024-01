I Lions ritrovano Dominic Maria Borgialli

Dopo un’esperienza legata a motivi di studio in Norvegia, l’ala classe 2001 - di passaporto cestistico biellese - torna a Collegno ed esordirà già stasera in trasferta sul difficile parquet di Pavia.

Dopo la cavalcata delle due passate stagioni da protagonista con 14 punti di media con i colori biancorossi, Dominic ha vestito nei mesi scorsi la maglia dei Nidaros Jets (Serie A norvegese) per 12 partite, chiudendo con oltre 22 punti di media in 30 minuti di utilizzo.

Le sue prime parole: «Sono entusiasta di questa piacevole opportunità: in questi mesi ho seguito i miei Lions dalla Norvegia e non vedo l’ora di dare il mio contributo. Il campionato di B è impegnativo e già stasera ci troveremo davanti una super squadra. In questi giorni però mi sono allenato con i ragazzi e ho trovato un bel gruppo: unito, competitivo e soprattutto agguerrito. Non vedo l’ora di iniziare».

La dirigenza biancorossa: «Con Dominic, oltre a un gran giocatore, ritroviamo anche una bellissima persona. Siamo contenti di riaverlo con noi e siamo sicuri che sarà un tassello importante della squadra per il prosieguo della stagione».