Squali, un punto consegna la vittoria agli avversari

Nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket perde 67-68 contro Derthona Basketball Lab. Squali alla partenza Ianelli, Perez, Sablich, Jovanovic e Colombo; per gli avversari ci sono Errica, Baldi, Conte, Josovic e Tabwe. L’avvio è super gli Squali (7-0), Derthona impiega un po’ e con due bombe è 9-7; gli Squali riescono a gestire il vantaggio, quando mancano poco meno di tre minuti è 13 pari e il primo finale è più che equilibrato (19-17). Nel secondo quarto gli Squali concedono un po’ troppo e Derthona si porta sul 26-33; sblocca la situazione Borsani della lunetta (28-33); Sablich difende alla grande e di là si costruisce il contropiede e gli Squali accorciano con Terza 35-38. Il secondo finale dice 37-45.

Alla ripresa un altro parziale ospite vale il 43-50 e per qualche azione il tabellone resta fisso con gli Squali protagonisti di tante occasione per accorciare. Biancorossi compatti in difesa, qualche confusione ce l’ha anche Tortona; è un quarto con pochi punti, una palla persa vale il 50-52 alla terza sirena. L’ultimo periodo è ancora una volta adrenalinico, Temporali fastidiosissimo in difesa recupera una palla preziosa, gli Squali alzano il ritmo e con Perez bravo a metà dalla lunetta è 53 pari dopo un minuto e mezzo. Squali sul 55-57, qualche disattenzione concede a Derthona il 57-63 ed è pausa per coach Nalon.

Perez nel traffico, Ianelli recupera un’altra palla preziosa; a 51 secondi dalla fine è 67-68 con Derthona che sbaglia e gli Squali anche. Mancano poco meno di tre secondi, un tiro biancorosso si blocca fra ferro e tabellone, palla ancora degli Squali ma il canestro è fuori tempo massimo: 67-68 il finale.

Oleggio Magic Basket 67

Derthona Basketball Lab 68

Parziali (19-17; 18-28; 13-7; 17-16)

Oleggio: Perez 22, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca, Pilotti 5, Sampieri 2, Borsani 11, Sablich 8, Temporali, Colombo 10, Jovanovic 9, Ianelli. All. Nalon.

Derthona: Baldi 8, Farias, Bresciani ne, Tambwe 14, Errica 17, Diodati 7, Fonio Fracchia ne, Bellinaso, Moro ne, Conto 15, Josovic 7. All. Ansaloni.