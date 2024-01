Biella Rugby si prepara alla sfida contro Rugby Parma che si giocherà domenica alla Cittadella del Rugby di Biella alle 14.30. Ultima partita del girone di andata e prima del 2024.

Dalla vetta condivisa dai gialloverdi con Cus Torino, è necessario fare diversi passi all’indietro per ritrovare Rugby Parma. Una questione di casualità, forse di organizzazione interna alla squadra avversaria, sta di fatto che se per i gialloblù la stagione è iniziata con cinque sconfitte consecutive, è proseguita egregiamente con cinque, per nulla scontate, vittorie. Tra le vittime illustri Rugby Milano e l’incubo di Biella: Rugby Noceto.

Giovani e talentuosi, i prossimi avversari di Vezzoli e compagni, raggiungeranno Biella pronti a dare battaglia. Ne è consapevole coach Benettin che da giorni lavora con i suoi uomini ad ordire le trame di un game plain adeguato ed efficace: «Veniamo dalla partita con Cus Milano che ci ha portati ad una vittoria conquistata commettendo però troppi errori in alcune fasi di gioco. In settimana abbiamo lavorato molto per migliorare alcune skills che devono essere necessariamente settate. Con Parma abbiamo subito la possibilità di verificare i nostri progressi. Affrontiamo i prossimi avversari con grande umiltà. Loro arrivano da una serie di cinque successi che hanno sicuramente dato al gruppo grande confidenza. Muovono molto bene la palla. Umiltà e concentrazione saranno le chiavi da utilizzare per puntare al successo. Lotta dura su ogni pallone, siamo pronti a dare tutto per vincere la sfida. Sarà la prima partita giocata in casa in questo anno solare, non vogliamo certo deludere il nostro pubblico che aspettiamo, come sempre, numeroso e vivace».

Serie A. XI giornata – 21.01.24. Rugby Noceto - Cus Torino; Asd Rugby Milano - Parabiago; Amatori & Union Milano - Rugby Calvisano; Biella Rugby – Rugby Parma; Amatori Alghero – VII Rugby Torino; Monferrato – Cus Milano.