Collegno Basket sconfitto a Pavia

I giovani Lions di coach Comazzi iniziano la lunga settimana che li vede coinvolti in ben 4 partite fino al 27 gennaio con una sconfitta sul difficile campo di Pavia, attualmente al secondo posto in classifica a quota 28 punti. I lombardi partono forte e fin da subito mettono in chiaro le proprie intenzioni, con l’idea di ribaltare la differenza canestri dell’andata e infliggere la sconfitta ai biancorossi. E tra Pesenato (18 punti), Ferri (16), Stonkus (13), Spatti (11) e Ciocca (10), rispettano ampiamente il piano partita.

Tra i Lions i migliori sono Tiagande (che chiude con 12 punti e 7 rimbalzi), Framarin (11) e Borgialli che di nuovo con la maglia biancorossa mette a referto 12 punti in 29 minuti all’esordio.

Adesso, dopo la partita di ieri, i fari sono puntati sulla trasferta di domani a Tortona. Tortona che arriva dalla bella vittoria in volata (68-67) sul parquet di Oleggio. Sugli scudi Errica con 17 punti, seguito da Conte (15) e Tambwe (14). All’andata, al PalaCollegno, l’hanno spuntata gli ospiti (79-75).

I prossimi appuntamenti dei Lions, entrambi in casa, sono in programma il 24 (vs Oleggio) e il 27 (vs Savigliano). L’appuntamento di domani a Tortona è invece in programma alle 20:45 in corso Alessandria n. 1 a Tortona, presso il PalaUccio Camagna. Al momento rimangono ai box De Bartolomeo e Mortarino, ritrovati invece capitan Tarditi, Framarin, Milone e anche Lo Buono.

Coach Comazzi: «Ieri è stata una partita difficile fin da subito. Di sicuro volevano vendicare la sconfitta dell’andata…e ci sono riusciti molto bene. Guardando a noi: sono molto soddisfatto dell’esordio di Borgialli e di aver ritrovato Milone e Framarin. Continuiamo ad avere un’infermeria piuttosto affollata, ma poco alla volta stiamo rientrando a regime. Certo, l’assenza di De Bartolomeo in cabina di regia e Mortarino in ala si fanno sentire, eccome. Domani andiamo a Tortona, poi avremo due sfide casalinghe molto importanti. Ci servirà il nostro pubblico, ma ancora di più lo spirito giusto fin dal primo minuto. E’ una settimana decisiva per il nostro cammino in stagione».

Pall. Pavia 99

Collegno Basket 68

Pall. Pavia: Ferri 16, Apuzzo 8, Stonkus 13, Hidalgo 9,Invernizzi 2, Spatti 11, Attademo 4,Gravaghi 8,Pesenato 18, Ciocca 10.

Collegno Basket: Vignoli 2, Bollito 3, Bossola n.e., Milone 2, Tarditi 8, Framarin 11, Fracasso 3, Elkazevic 9, Borgialli 12, Tiagande 12, Porcella, Diakhite 6.

CLASSIFICA

Robur Saronno 32

Pall. Pavia 28

Junior Casale 20

Derthona Basketball 20

Basket 7 Laghi 18

BasketBall Gallarate 18

Borgomanero 14

Campus Varese 14

Oleggio 12

Collegno Basket 12

Amatori Savigliano 6

Campus Piemonte 6