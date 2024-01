Avigliana Basket: vincono la DR2 e la C Femminile

DIVISIONE REGIONALE 2



Un'altra bella vittoria per l'Avigliana di coach Calabrò che riesce ad imporsi in trasferta sui valdostani del Pont Donnas.

Gara bella ed intensa, equilibrata ma condotta in porto con caparbietà dagli ospiti che, dopo una prima decina di equilibrio riescono a staccare i padroni di casa nel corso dei 20' centrali di gara, dando l'allungo decisivo nella terza frazione di gioco e limitandosi a controllare nell'ultima frazione.

«Gara non facile, i valdostani avevano già sgambettato in casa Giaveno e Grugliasco. Vogliamo difendere a tutti i costi questo primato e provare a raggiungere il prima possibile la certezza dei playoff» commenta a fine partita coach Calabrò.

PONT DONNAS - AVIGLIANA BASKET 59-69

Parziali (16-16; 32-36; 46-57)

AVIGLIANA: Marco Barberis 8, Christian Barberis 15, Valgina 29, Casuscelli 7, Borrelli 4, Truffa 2, Marabotto 3, Pasquarella, Molino, Budai 1. All. Calabrò.

SERIE C FEMMINILE

Prima gara del 2024 per le Greens di coach Spampinato e primo impegno fondamentale per rimanere aggrappate al treno playoff: avversarie di giornata le giovani cuneesi padrone di casa.

Le ospiti partono immediatamente in maniera volitiva e determinata, guidano nel punteggio per i primi due parziali, mostrando una discreta fluidità offensiva e buona attenzione nella propria metà campo, andando al riposo in doppia cifra di vantaggio.

Nella ripresa Cuneo tira fuori i denti, aggredisce in difesa e riesce a forzare alcune palle perse da parte delle play avversarie, rientrando possesso dopo possesso a contatto con le ospiti ed a sorpassarle al 35' di gioco. Finale di tempo sconsigliato ai deboli di cuore: le biancoverdi, affidate a Rizzo e Brolatti, dopo l'espulsione per proteste di coach Spampinato, pur acciaccate e con una rotazione ridotta riescono a rispondere all'allungo cuneese con una tripla dall'angolo di Manuguerra e successivamente impattare con un altro tiro dalla lunga distanza di capitan Lupo.

Nel supplementare le ospiti fanno pesare la maggiore esperienza, Candela torna a muovere la retina, Molinari recupera un fondamentale rimbalzo in attacco segnando un canestro difficile ed i liberi di Lupo chiudono la partita, regalando un'importante vittoria esterna alle Greens.

PROMOSPORT – AVIGLIANA BASKET 55-58 d.t.s.

AVIGLIANA: Bruno 2, Lupo 18, Maschera 6, Candela 8, Gorgitano 6, Caputo 6, Rizzi 6, Matacena, Manuguerra 4, Molinari 2. All. Spampinato. Ass. All. Rizzo e Brolatti.