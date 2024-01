FISI-AOC: i risultati delle gare in Val Sarentino e Artesina

IN VAL SARENTINO GIULIA CASETTA MIGLIORE DELLE ATLETE AOC NELLE DUE DISCESE FIS-NJR DELLA MARLENE CUP

Programma intenso quello di giovedì 18 gennaio sulle piste altoatesine della Val Sarentino-Sarntal, dove si sono disputate due Discese FIS-NJR valide per la Marlene Cup. Nella gara 1 femminile successo dell’Aspirante altoatesina Léonie Girtler della Renngemeinschaft Wipptal, con il tempo di 58”,85/100 e con 6/100 di vantaggio sull’altra Aspirante sudtirolese Nora Damian del Seiser Alm Ski Team. Terza a 10/100 la tedesca Lisa Seebacher del TUS Raubling. Ventitreesima la canavesana Giulia Casetta dello Sci Club Valchisone e venticinquesima la carabiniera limonese Melissa Astegiano.

Lisa Seebacher si è imposta nella seconda gara in 58”,74/100, staccando di 41/100 la gardenese Nicole Ploner dello Sci Club Gardena Raiffeisen e di 41/100 Nora Damian. Giulia Casetta ha scalato due posizioni, giungendo ventunesima, mentre ventunesima delle Aspiranti si è piazzata la vinovese Francesca Busso dello Sci Club Sestriere.

Nulla da fare invece in Valgrisenche, dove giovedì 18 gennaio era in programma il primo di due Slalom FIS maschili validi per il Grand Prix Italia Giovani Dicoflor. La gara è stata rinviata a venerdì 19 a causa del meteo inclemente. Gli atleti saranno quindi chiamati a disputare due Slalom nella stessa giornata.



NELLO SLALOM DEL TROFEO PEIRA IMPIANTI AD ARTESINA SI IMPONGONO GLI ALLIEVI SADOWSKI E MATTIO E I RAGAZZI SCRIMAGLIA E RANIERI

Sulla pista Colletto di Artesina quella di giovedì 18 gennaio è stata la prima di due giornate dedicate alle gare indicative regionali del Trofeo Peira Impianti. Nello Slalom degli Allievi primo posto per Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, con il tempo totale di 1’,27”,34/100 e con distacchi rispettivamente di 2”,95/100 e di 3”19/100 su Mattia Poggi del Mondolé Ski Team e su Natinael Cioffi dello Sci Club Val Vermenagna.

A seguire nella classifica dei primi dieci Edoardo Ispulla dello Sci Club Limone, Thotsawat Garnero dell’Equipe Limone, Mattia Petrelli del Mondolè Ski Team, Alberto Delogu dell’Equipe Limone, Lorenzo Berutti e Diego Cameroni dell’Equipe Limone e Tommaso Sala dell’Equipe Limone. Marta Mattio dell’Equipe Limone ha vinto la gara femminile con il tempo totale di 1’,30”,81/100, staccando di 2”,01/100 Beatrice Carle del Mondolè Ski Team e di 3”,82/100 Giorgia Casella, anche lei del Mondolè. Quarta e quinta due atlete dello Sci Club Limone, Sofia Musso e Ludovica Raggi, seguite nelle prime dieci da Linda Ottonello del Mondolè Ski Team, Martina Giraudo dello Sci Club Val Vermenagna, Benedetta Casale Alloa dello Ski College Limone, Ginevra Sanguinetto dello Sci Club Limone e Valentina Ferraiuolo del Mondolè Ski Team. Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone ha vinto tra i Ragazzi in 1’,38”,96/100, staccando rispettivamente di 12/100 e di 48/100 Romeo Calcagno e Riccardo Droghi, entrambi del Mondolé Ski Team.

Completano la top ten Paolo Peira del Mondolé Ski Team, Daniel Giraudo dello Sci Club Limone, Pier Paolo Tortarolo e Federico Tomasi del Mondolè Ski Team, Francesco Matteodo del Pontechianale 2018, Sebastiano Dotta dello Ski College Limone e Tommaso Destefanis dell’Equipe Limone. Netto dominio di Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone tra le Ragazze, con il tempo inarrivabile, persino per i maschi, di 1’,33”,70/100. Sul podio con Benedetta sono salite Bianca Orsero dell’Equipe Limone e Giulia Olivieri dello Sci Club Val Vermenagna. A seguire tra le prime dieci Giulia Cometto del Val Vermenagna, Leonora Cavallero del Mondolé Ski Team, Elena Dalmasso del Val Vermenagna, Allegra Montemarani dell’Equipe Limone, Maddalena Arundo del Val Vermenagna, Giulia Delogu dell’Equipe Limone e Anna Levaggi del Mondolè Ski Team. Il programma del Trofeo Peira Impianti prosegue venerdì 19 gennaio con un Gigante indicativo regionale per Allievi e Ragazzi.