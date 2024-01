Igor Agil Volley, big match con la capolista Concorezzo

Nella tredicesima giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley ospita Centemero Concorezzo, la capolista del girone A che per ora ha perso soltanto una partita. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 20 gennaio alle 20.30 al PalaAgil. Per le Igorine poi ci sarà una pausa di due settimane e il campionato riprenderà il 3 febbraio (proseguirà invece quello di U18).

«Affrontiamo avversarie forti, - dice l’allenatrice Barbara Medici - potrebbe essere una di quelle partite che si giocano senza pressione proprio per il valore dell’avversario. Fare punti sarà dura, ma non saremo in campo per perdere, ci proveremo con consapevolezza dando il massimo e puntando a far emergere qualcosa di buono».