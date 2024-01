Novipiù Monferrato Basket: trasferta fondamentale contro Latina

La Novipiù Monferrato Basket è attesa da una trasferta fondamentale domenica 21 gennaio in quel di Ferentino, il Palasport di casa della Benacquista Latina. Il ventesimo turno di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde, con inizio della gara alle ore 18, mette di fronte le due squadre separate da soli 2 punti in classifica.

GLI AVVERSARI

La gara di andata terminò 71-86 per i laziali, e fu la prima in panchina di coach Giancarlo Sacco. Dopo quel successo Latina ha attraversato un lungo digiuno, sbloccandosi proprio domenica scorsa, sempre in trasferta, a Vigevano. La sfida di Ferentino sarà fondamentale per la determinazione della classifica al termine della prima fase di campionato. Latina ha sostituito la guardia americana: Demario Mayfield al posto di Frank Gaines, ha recuperato dall'infortunio il play Gabriele Romeo, che si alternerà con Kenneth Viglianisi. Dalla panchina Salvatore Parrillo e Boris Mladenov. Da Trento è stato prelevato il giovane Lorenzo Zangheri che insieme a Samuele Moretti e Alexander Cicchetti agiranno negli spot da 3 e 4 a seconda dell'assetto di squadra. Il centro è il bulgaro Ivan Alipiev, giocatore sempre più determinante per l'economia di squadra sia in fase difensiva che offensiva, con 15 punti di media e 6.2 rimbalzi.

Per entrambe le compagini sarà una partita determinante, da vincere ad ogni costo. Latina non ha mai vinto in casa, Monferrato non ha mai vinto in trasferta. Coach Fabio Di Bella deve sbloccare questa statistica a proprio favore. In settimana la squadra si è allenata al completo, con l'ex Aka Fall che dovrà essere valutato in seguito alle noie muscolari patite nel finale di gara contro Torino. Dopo questa delicatissima sfida Monferrato avrà ancora due gare, contro Cantù e Urania in trasferta, prima di scoprire quali saranno le 10 avversarie del Girone Rosso che dovrà affrontare nella seconda fase di campionato.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Usciamo da un’altra partita dove abbiamo lottato contro una squadra forte. È forse mancata un pizzico di cattiveria mentale nel momento decisivo della partita dove li abbiamo lasciati scappare. Andiamo a Latina ad affrontare un match cruciale per il nostro anno, dove l’unico risultato che cerchiamo è la vittoria. Loro sono in fiducia avendo appena battuto Vigevano segnando 100 punti in casa loro. Squadra molto aggressiva a cui piace correre tutto il campo con dinamismo. Hanno una classifica bugiarda in quanto la maggior parte delle partite le hanno perse nel finale. Sappiamo che sono una squadra di valore e che i punti in palio contano doppio. Rimbalzi e limitare le palle perse per non generare extra possessi saranno le chiavi della partita. Ci stiamo allenando bene, con la giusta concentrazione. Sono sicuro che saremo pronti a fare una grande battaglia».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.