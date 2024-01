La Tecnoengineering Moncalieri sfida Torino Teen Basket

La Tecnoengineering torna in campo domani in occasione del derby della Mole contro Torino Teen Basket. L’appuntamento è al PalaEinaudi alle 20:30. Le ospiti sono attualmente decime in classifica a quota 10 punti, mentre le Lunette rimangono fanalino di coda con 2 punti.

Tra le fila gialloblù, domani, non sarà sicuramente della partita Elisa Pasero (ancora ai box per una distorsione alla caviglia), mentre le ospiti dovrebbero essere al completo. Tra queste, sono certamente Colli (14,5 punti a partita), Cristelo Alves (13,9) e Giangrasso le principali armi offensive.

Su sponda Libertas saranno come al solito Mitreva, Salvini e Cordola (insieme alla neoacquisto Cicic) a guidare l'attacco. Come sottolinea però anche coach Terzolo: «La partita si farà in difesa».

Coach Terzolo: «Inutile nascondersi, il momento è difficile. Però stiamo giocando bene e ci stiamo allenando ancora meglio. Con l’arrivo di Cicic ci siamo sicuramente rinforzati, ma al momento il nostro punto debole è reggere con intensità per tutti i 40 minuti. Domani sarà sicuramente una partita combattuta: sono sicuro che le nostre ragazze daranno tutto per giocare bene e portare a casa il risultato. È importantissimo tornare a vincere per dare entusiasmo e morale allo spogliatoio e a tutto quanto l'ambiente».

Palla a due questa sera alle 20:30 al PalaEinaudi - Via Einaudi 44, 10024 Moncalieri (To).

Arbitrano: Paglialunga, Esposito.

Diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri BasketBall.