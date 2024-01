Pallacanestro Chivasso cede contro la capolista Biella Next

La quarta giornata di ritorno del campionato di serie C piemontese pone di fronte i padroni di casa della Ntc Technology Pall. Chivasso e la capolista Albatros Biella Next, vera dominatrice del campionato. Uno scontro ad alta quota per i chivassesi – imbottigliati nella zona medio bassa della classifica – che arriva dopo una settimana intensa per Vettori e compagni, reduci dalle due gare in tre giorni disputate contro Cus Piemonte Orientale e Vado Ligure. Sulla carta non dovrebbe esserci confronto fra le due squadre, vista la differenza di punti in classifica, ma in realtà i biancoverdi restano in gara fino a 20” dal termine, spaventando Sartore e compagni e recriminando per la gestione non perfetta degli ultimi possessi e per paio di fischi dubbi nei momenti decisivi del match.



Palla a due e Chivasso parte lanciata dai blocchi di partenza, grazie ad un ispiratissimo Stefano Pagetto (11 punti nel solo primo quarto), supportato da Migliori, che manda Chivasso sul 7-2 dopo due minuti di gioco. Biella però non si scompone e ricuce grazie ad Alberto e Squizzato, prima che Cena apra la gara del tiro da tre punti a cui si iscrivono anche Di Micco, Sartore, Vercellino. Risultato? Chivasso subisce 4 triple di fila e vede gli avversari fuggire e chiudere il primo quarto sul 13-24. Nel secondo periodo coach Danna si gioca la carta della difesa a zona, a cui Chivasso inizialmente fatica ad adeguarsi, ma poi attaccata con discreto successo, fino a ritornare a -7, grazie anche alle difese aggressive ed alle palle rubate. Ma ancora una volta Chivasso si perde negli ultimi momenti del periodo e Biella ne approfitta per andare all’intervallo lungo con 12 lunghezze di vantaggio (28-40).



Al ritorno in campo Chivasso pare quasi spaventata, abbassa le percentuali al tiro, affidandosi solo al tiro da tre punti, perde palloni banali e con essi si espone alle ripartenze di Alberto e Lomele che portano Biella a toccare il massimo vantaggio sul +19 (35-54) a 4’ dalla sirena del terzo periodo. Invece Chivasso si ridesta, torna a difendere con energia e grazie a Droetto, Pecchenino, Brentin e Villata si riporta fino a -8, prima che una tripla di Cena (viziata da un fallo in attacco non sanzionato) chiuda il terzo periodo sul 49-60. Gli ultimi 10’ di gioco vedono le squadre giocare alla pari: Chivasso prova a rientrare, ma pasticcia con alcune perse banali ed errori in appoggio, Biella invece non riesce ad affondare il colpo decisivo, mantenendo però i 10/11 punti di vantaggio fino a 2’ dalla sirena. Qui una tripla di Pecchenino, una di Migliori ed un’invenzione di Bertino – supportati da tre ottime azioni difensive – riportano i chivassesi fino al -3 (66-69) a 20” dal termine. Sulla rimessa dal fondo biellese Vettori e Pagetto chiudono Lomele sulla linea laterale, il biellese parrebbe compiere infrazione di passi mentre tira il pallone sul piede di Pagetto, ma gli arbitri affidano la rimessa a Biella. Sul fallo sistematico Sartore non sbaglia i liberi che sugellano la vittoria ospite.

Ntc Technology Pall. Chivasso 66

Biella Next 73

Parziali (13-24; 28-40; 49-60)

Ntc Technology Chivasso: Villata 4, Bertino 9, Pecchenino 12, Vettori 2, Babarange n.e., Droetto 6, Regis, Greppi 2, Pagetto 20, Brentin 3, Marino n.e., Migliori 8. All. Giardino, A.All. Bruno.

Biella Next: Leonardi, Aimone n.e., Di Micco 6, Squizzato 4, Barbera, Moscatelli, Alberto 16, Cena 16, Vercellino 7, Bamba 3, Lomele 13, Sartore 8. All. Danna.

Arbitri: Sig. Velli di Fiorano Canavese e Luciano di Alba

Note: Tiri liberi: Chivasso 24/28, Biella 22/32.