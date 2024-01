Collegno Basket si arrende contro Derthona

Al termine di quaranta minuti quasi sempre combattuti, arriva la seconda sconfitta nell’arco di due giorni per i Lions (a mezzo servizio) di coach Comazzi. Certo, due trasferte sulla carta molto complicate: prima sul parquet della seconda in classifica (Pavia) e ieri su quello della quarta. E con Mortarino e De Bartolomeo sempre ai box per problemi fisici. Ancora con minutaggio limitato, anche per colpa dei falli, capitan Tarditi che chiude la partita con 7 punti, 5 assist e altrettanti falli in 23 minuti.

I padroni di casa partono forte con Baldi e Conte sugli scudi. Per loro, a fine partita, ben 49 punti combinati a cui si aggiungono i 14 di Tambwe.

Su sponda Lions è il solito Tiagande a tenere a lungo in scia i biancorossi. Le statistiche parlando da sole: 31 punti, 17 rimbalzi e 34 di valutazione. Bene anche Fracasso che in 31 minuti chiude con 14 punti e 2 assist.

A decidere la partita è il terzo quarto. Al rientro dagli spogliatoi i Lions non mettono infatti in campo lo stesso agonismo di inizio partita e a tratti sprofondano fino al -20. Ottima però la reazione a cavallo degli ultimi due quarti, con un paio di parziali che riportano sotto la doppia cifra i Lions.

Adesso si torna a casa con due impegni consecutivi mercoledì e sabato. Prima Oleggio (12 punti, come Collegno) e poi Savigliano (6 punti).

Gulliver Derthona 81

Collegno Basket -72

Parziali (20-15, 42-34, 65-54)

Gulliver Derthona: Baldi 21, Farias 3, Tambwe 14, Korlatovic 2, Diodati 7, W. Bellinaso, Moro, Fonio Fracchia ne, Conte 28, Josovic 6. All. Ansaloni, ass. Tosarelli, Censurini.

Collegno Basket: Vignoli n.e., Bollito, Borgialli 7, Milone 4, Tarditi 7, Framarin 4, Elkazevic n.e., Fracasso 14, Tiagande Tio 31, Porcella 1, Lo Buono, Diakhate 4. All. Comazzi.

Arbitri: Invernizzi, Orlandi