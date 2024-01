Ultimo impegno ciclocrossistico per i due alfieri di Overall Tre Colli. A Mappano di Torino, domani è in programma l'ultima prova del Trofeo Coppa Piemonte, mentre Gianello sarà alla ricerca di un buon risultato di giornata, Andrea Tibald è alla rincorsa della seconda piazza della classifica generale del Trofeo che prevedeva sei frazioni. Il percorso è favorevole alle caratteristiche del corridore Pinerolese da cui ci si attende la conferma di ciò che ha dimostrato nelle gare precedenti.