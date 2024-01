FISI-AOC: i risultati delle gare di Kitzbuehel, in Valgrisenche e Artesina

FLORIAN SCHIEDER BEFFATO DA SARRAZIN E SECONDO NELLA DISCESA INAUGURALE SULLA STREIF DI KITZBUEHEL. MATTIA CASSE FINISCE FUORI DAI 30

Un anno dopo, ancora lui e ancora secondo sulla mitica pista Streif di Kitzbuehel. Florian Schieder si è riscoperto grande nella regina delle Discese, in Tirolo, confermando l’ottimo stato di forma mostrato già con il quarto posto a Wengen una settimana fa. Il ventottenne carabiniere di Castelrotto è stato beffato solo da Cyprien Sarrazin, il transalpino dell’Armée Française - Club Olympique Dévoluy che nel giro di 20 giorni ha vinto a Bormio, Wengen e ora sulla Streif, con il tempo di 1’,55”,75/100 e con linee perfette nella diagonale conclusiva. Schieder è stato altrettanto bravo ma leggermente al di sotto della perfezione, che tradotto in numeri significa 5/100 di distacco. Terzo a 29/100 Marco Odermatt, che dal podio non si schioda più. Il risultato di venerdì 19 gennaio permette al campione elvetico dello Ski Club Hergiswil di allungare definitivamente le sue mani sulla Coppa del Mondo generale.

Bene anche Dominik Paris, sesto e staccato di 58/100 e prova molto solida dell’astigiano di origine Giulio Bosca (Centro Sportico Esercito), sedicesimo. A punti anche Pietro Zazzi, valtellinese del Reit Ski Team Bormio, trentesimo mentre per una volta ha tradito le attese Mattia Casse. Dopo due prove eccellenti, in gara il poliziotto valsusino ha sbagliato molto e ha chiuso solo trentaquattresimo a 2”,20/100. Ma sabato 20 gennaio è già tempo di rivincita, con la Discesa del concorso dell'Hahnenkamm che partirà alle 11,30.

NEGLI SLALOM FIS GRAND PRIX ITALIA DI VALGRISENCHE 11° CARLO CORDONE E 14° FABIO ALLASINA. GIACOMO FERNANDO REJ MIGLIORE ASPIRANTE

Doppia vittoria dello svizzero Michel Brügger nei due Slalom FIS-NJR di Valgrisenche, organizzati dallo Sci Club Crammont Mont Blanc e validi anche Grand Prix Italia Dicoflor. Nella prima gara di venerdì 19 gennaio giornata, l’atleta dello Ski Club Adelboden ha chiuso con il tempo totale di 1’,29”,16/100, precedendo per 15/100 il poliziotto padovano Stefano Pizzato e 45 45/100 l’altoatesino Max Malsiner dell’Erta Sci Sport Club, primo nel Grand Prix Italia Dicoflor Seniores.

Il quarto posto assoluto ha permesso al fiorentino Diego Bucciardini dello Sci Club Lecco essere primo nella graduatoria del Grand Prix Italia Giovani, davanti a Filippo Segala dello Sci Club Aosta, settimo assoluto, e al comasco Francesco Riccardo Zucchini del Prad Raiffeisen Werbering, nono al traguardo. Nella categoria Aspiranti primo posto per Giacomo Fernando Rej dello Sci Club Sestriere, venticinquesimo assoluto, davanti ad Edoardo Sisto Besozzi del Courmayeur Mont Blanc, trentunesimo assoluto, e ad Antonio Migliorini del Crammont Mont Blanc, trentaduesimo al traguardo.

Il migliore degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali è stato però il poliziotto cuneese Fabio Allasina, quattordicesimo a 2”,11/100, seguito dal varazzino Carlo Cordone del Sansicario Cesana, ventesimo. Michel Brügger si è ripetuto nella gara 2, chiudendo le due manche nel tempo totale di 1’,25”,36/100, con distacchi rispettivamente di 46/100 e su 89/100 su Max Malsiner e su Stefano Pizzato. Malsiner si è classificato primo nel Grand Prix Italia Seniores. Francesco Zucchini ha chiuso in quarta piazza assoluta e in prima nel Grand Prix Italia Giovani. Carlo Cordone si è migliorato, chiudendo undicesimo a 2”,01/100 e Marco Leone, ulcense del Golden Team Ceccarelli, ha ottenuto il ventiseiesimo posto.

NEL GIGANTE DEL TROFEO PEIRA IMPIANTI AD ARTESINA DOPPIETTE DEGLI ALLIEVI SADOWSKI E MATTIO E DEI RAGAZZI SCRIMAGLIA E RANIERI

Venerdì 19 gennaio ad Artesina la seconda giornata delle gare indicative regionali del Trofeo Peira Impianti ha proposto un Gigante Children, disputato in manche unica sia per gli Allievi che per i Ragazzi. Doppietta tra gli Allievi per Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, già vincitore in Slalom giovedì 18, questa volta con il tempo di 46”,90/100.

Secondo a 24/100 Natinael Cioffi dello Sci Club Val Vermenagna e terzo a 33/100 Jacopo Acquarone dello Ski College Limone. Dal quarto al decimo posto troviamo Filippo Marengo e Mattia Poggi del Mondolé Ski Team, Alberto Delogu dell’Equipe Limone, Mattia Petrelli del Mondolè Ski Team, Lorenzo Berutti dello Sci Club Limone Thotsawat Garnero dell’Equipe Limone e Leonardo Bertone del Mondolé Ski Team.

Vittoria bis anche per Marta Mattio nella gara femminile, con il tempo di 47”,77/100. Alle sue spalle Beatrice Carle del Mondolè Ski Team e la compagna Giorgia Casella, staccate rispettivamente di 71/100 e di 1”,08/100. Completano la top ten Martina Macagno dello Sci Club Limone, Eleonora Vucusa dello Ski College Limone, Martina Giraudo dello Sci Club Val Vermenagna, Gaia Recce dell’Equipe Limone, Ludovica Raggi dello Sci Club Limone, Francesca Briccarello e Linda Ottonello del Mondolè Ski Team.

Anche Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone ha concesso il bis tra i Ragazzi, con il tempo di 49”,42/100 e con distacchi rispettivamente di 56/100 e di 68/100 su Stefano Blengino dell’Equipe Limone e su Riccardo Droghi del Mondolé Ski Team. A seguire tra i primi dieci Jacopo Molineris, Paolo Peira e Romeo Calcagno del Mondolè Ski Team, Sebastiano Dotta dello Ski College Limone, Giacomo Tosello dello Snow Team Limone, Daniel Giraudo dello Sci Club Limone e Marco Ponzo del Frabosa.

Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone ha confermato di essere la più forte delle Ragazze, chiudendo in 48”,37/100 e staccando rispettivamente di 1”,09/100 e di 1”,52/100 Margherita Sartoris e Bianca Orsero dell’Equipe Limone. Completano la top ten Emma Castagnola del Mondolé Ski Team, Giulia Candelo dell'Equipe Limone, Lucia Macagno dello Sci Club Limone, Giulia Olivieri del Val Vermenagna, Agatha Maria De Candia e Anna Lanzavecchia dell'Equipe Limone e infine Ilaria Tosello dello Sci Club Limone.