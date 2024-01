Fitarco: Finali Indoor World Series Giovanili, argento per Aloisi

In occasione della tappa francese delle Indoor World Series 2023-2024, a Nimes (Francia), si sono tenute anche le Finali del circuito giovanile Under 21.

La classifica, stilata dopo i punti ottenuti nelle tappe di Losanna (Svizzera), Strassen (Olanda), Taipei e Nimes, ha decretato i migliori sedici arcieri che si sono affrontati nel tabellone degli scontri. Tra i compound, accedono Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) al maschile e Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi) al femminile.

Di Nardo si ferma già al primo turno (141-143) per mano della spagnola Arenas Sanchez. Aloisi supera nell’ordine: Francesco Sterza nel derby italiano agli ottavi (148-143), lo sloveno Brenk Aljaz alle frecce di spareggio dei quarti con un nove più vicino al centro rispetto all’avversario e l’inglese Lane (146-145) in semifinale. Il torinese si arrende solamente nella finale contro il danese Nicklas Bredal Bryld 145-147 mettendosi così al collo l’argento individuale, ottimo viatico per il nuovo anno arcieristico.

Risultati completi a questo link.