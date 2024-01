Il Derthona batte la capolista Venezia

Vittoria di cuore e di carattere per la Bertram Derthona contro l’umana Reyer Venezia. Dopo un primo tempo con un altissimo livello di intensità ed attenzione in entrambe le metà campo, i Leoni subiscono la rimonta della Reyer ma trovano il coraggio e la forza di chiudere il match 75-69 e intascare 2 importantissimi punti. Da segnalare l'ottima prova di squadra a livello offensivo (che ha permesso di trovare diversi protagonisti nel corso del match) e la grande intensità difensiva che ha tenuto la prima della classe sotto 70 punti.

Avvio di gara impeccabile per la Bertram che, con una difesa aggressiva e una buona circolazione di palla, scava sin dai primi minuti un vantaggio in doppia cifra trovando diversi protagonisti in attacco. Venezia si sblocca offensivamente negli ultimi minuti del quarto e il parziale si chiude 22-10. Nel secondo periodo i Leoni proseguono sulla falsariga dei primi 10 minuti e allungano fino al +16 firmato da Ross. Negli ultimi 3 minuti del primo tempo gli orogranata piazzano un mini break di 0-8 che li riporta sotto la doppia cifra di distacco, ma la Bertram è lucida nelle ultime giocate e chiude in testa 41-31 i venti minuti iniziali.

Al ritorno dagli spogliatoi la Reyer, spinta dai canestri di Simms e Kabengele, si riporta fino al -5. La formazione guidata da De Raffaele, complice un leggero calo e l’aggressività in difesa dei veneti, fatica a trovare la via del canestro. La tripla di Baldasso dà un po’ di ossigeno ai padroni di casa a metà terzo quarto mentre nel finale, è Strautins a spingere i bianconeri sino al 57-50 del 30'.

Nell’ultima frazione di gioco un nuovo parziale orogranata propiziato da Brooks e Simms consente alla Reyer di impattare il match (64-64 a 4’55’’). E’ Kyle Weems a salire in cattedra per i padroni di casa: con 8 punti consecutivi nel momento decisivo, riporta i Leoni sul +8 a 1’57. Negli istanti finali la giocata difensiva di Kamagate e il libero di Dowe sugellano il meritato successo del Derthona, che vince 75-69.

Così coach Walter De Raffaele al termine della gara: «Per noi si tratta di una vittoria importantissima per diversi motivi: in primis per la classifica, poi perché è arrivata contro una grande squadra, prima in classifica, che nonostante le assenze ha dimostrato di essere una delle grandi protagoniste di questo campionato. Infine è una vittoria importante per i miei giocatori perché conferma che la strada che stiamo intraprendendo è quella giusta. Oggi ha giocato un ruolo fondamentale la difesa, il sacrificio e la disponibilità di tutti i giocatori che sono scesi in campo. Credo che oggi si sia visto davvero il senso di “squadra”, soprattutto nel terzo quarto quando Venezia si è rifatta sotto con grande capacità e talento, credo che il quintetto italiano abbia dato una grande mano. Sono particolarmente contento per la prestazione di Kyle Weems, gli serviva una partita come questa. Così come sono felice per il dottor Gavio e per questo pubblico che questa sera è stato davvero presente e ci ha incitato sin dal primo minuto; questa empatia con i tifosi penso sia fondamentale. Come ho già detto la scorsa volta, il pubblico si ci deve trascinare ma è l’atteggiamento della squadra che deve venir prima. Una vittoria importante che ci da fiducia ma che ci lascia ancora con l’idea di stare a testa bassa, molto umili e con la consapevolezza che dobbiamo continuare a lavorare».

Bertram Derthona 75

Umana Reyer Venezia 69

Parziali (22-12, 41-31, 57-50)

Tabellini:

Derthona: Zerini 2, Ross 9, Dowe 7, Candi, Tavernelli ne, Stra?tins 14, Baldasso 12, Kamagate 4, Severini 3, Obasohan 4, Weems 20, Thomas. All. De Raffaele

Venezia: Spissu 2, Tessitori 13, Heidegger 10, Casarin 1, De Nicolao 6, O’ Connell, Janelidze ne, Kabengele 6, Brooks 10, Simms 15, Wiltjer 6. All. Spahija