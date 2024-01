Eurogymnica, trasferta ateniese e Torneo Gold a Settimo Torinese

Kalimera Eurogymnica! È il saluto che ha accolto le ginnaste guidate da Tiziana Colognese al loro arrivo ad Atene, venerdì scorso, nella trasferta oltre confine, alla quindicesima edizione della Helioupolis Cup.

Un interessante torneo al quale la società del presidente Luca Nurchi ha partecipato per la terza volta e che vuole essere un momento di verifica del livello di preparazione del quartetto che affronterà il prossimo campionato di Serie A 1.

Un confronto impegnativo per l'ottimo livello delle atlete partecipanti provenienti un po' da tutta Europa, con in pedana anche altre società di primo piano della ritmica italiana come ad esempio l'Auxilium di Genova o la Polimnia di Roma.

Dal punto di vista tecnico, le EGirls si sono fatte apprezzare anche se i nuovi esercizi hanno evidenziato alcune criticità su cui si andrà a lavorare in quello che resta da qui al 16 febbraio data in cui a Pescara prenderà il via il massimo campionato.

Per quanto concerne i risultati ottenuti all'ombra del Partenone, oro per Sara Parente al nastro e argento alle clavette per Chiara Cortese. Quarto posto ex equo per entrambe, nella gara riservata alle Junior.

Bronzo invece per Aurora Bertoni nell' All Around che si è aggiudicata anche l'argento al cerchio mentre l'argento al nastro e il bronzo alla palla sono stati preda di Laura Golfarelli fra le senior Il prossimo weekend prevede ancora una trasferta fuori regione ma questa volta in patria, a Firenze, per partecipare alla Iris Cup organizzata dall'omonima società gigliata.

Esordio con tante medaglie invece per le ginnaste che hanno partecipato alla prima prova del Torneo Gold regionale tenutosi a Settimo Torinese.

Una brillante Eglissa Lika ha sbaragliato la concorrenza vincendo la gara dedicata alle Junior 3 con il punteggio di 52,200 facendo segnare anche il top score sia al cerchio (26,800) che alle clavette (25,400) e mettendo una forte ipoteca sulla vittoria del titolo piemontese.

Argento invece per la veterana Stefania Straniero tra le Senior, con Cecilia Quarello sesta al debutto dopo il passaggio di categoria. Argento anche per Arianna Cortese tra le Allieve 2, con Matilde Viano terminata ai piedi del podio.

Infine, bronzo sia per la debuttante Amely Sordi tra le Junior 1, che vestiva per la prima volta i colori di Eurogymnica, che per Anna Russo tra le Junior 2.

La seconda prova con assegnazione dei titoli regionali si terrà a Candelo il 4 febbraio.