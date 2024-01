Fitarco Piemonte - Campionati Regionali Indoor 2024

Oltre 330 arcieri, da più di 30 società regionali, si sono dati appuntamento sulla linea di tiro del Palazzetto dello Sport di Cantalupa (TO).

La formula 2024 ha visto la giornata di sabato dedicata a Compound e Arco Nudo, mentre la domenica interamente all’Arco Ricurvo.

Dopo i due turni di qualifica, sulle 60 frecce, spazio agli scontri Assoluti a squadre e individuali.

Olimpico

Mirko Bianchi (Arcieri delle Alpi) conquista il titolo maschile imponendosi 6-2 su Andrea Maggi (Arcieri Città della Paglia), completa il podio Andrea Cammilleri (Arcieri Varian).

Al femminile, scontro generazionale che vede Anna Botto (Arcieri delle Alpi) conquistare la vittoria 7-1 su Kaede Marsili (Arcieri Varian), terzo posto per Nicole Degani (Arcieri Iuvenilia)

Nelle squadre, gli Arcieri Iuvenilia (Morello, Paoli, Zagami) vincono 6-0 in finale contro gli Arcieri delle Alpi (Bianchi, Dezani, Rovera), terzo posto per gli Arcieri Città della Paglia (Caleffi, Maggi, Milan). Gli Arcieri Varian (Marsili, Scapinello, Tallarico) ottengono la vittoria al femminile sugli Arcieri Iuvenilia (Degani, Tucci, Craparotta), terza posizione per gli Arcieri delle Alpi (Lamprati, Marengo, Mijno).

Compound

A conquistare il titolo nel compound maschile è Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi) che batte Pietro Greco (Arcieri Alpignano) solamente alla freccia di spareggio (10-19), stesso finale anche per il bronzo, Stefano Casaroli (Arcieri di Volpiano) ha la meglio sull’azzurro Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) allo shootoff (10-9).

Al femminile, Giada Baron (Arcieri delle Alpi) si impone 143-138 su Micaela Gandolfini (Arcieri Cameri), bronzo per Maddalena Marcaccini.

Nelle squadre, vittoria per il trio di casa degli Arcieri Iuvenilia (Depaoli, Fenoglio Gaddò, Morello) sugli Arcieri delle Alpi (Bonacina, Chinotti, Costantino); terzo posto per gli Arcieri Clarascum (Capra, Liccese, Rivetti).

Arco Nudo

Aggiunge al suo palmares un nuovo titolo regionale assoluto Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano) vincente 6-4 nella finale contro Giuseppe Luciano (Arcieri Alpignano), terza posizione per Thomas Pino (DLF Alessandria).

Al femminile, Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) ha la meglio 7-1 nel derby con Marta Pavan; bronzo per Noemi Schettino (Arcieri di Volpiano).

Nelle squadre maschili, doppio spareggio per comporre il podio finale: gli Arcieri Conte Rosso (Gambino, Quagliotti, Reggiani) battono (27-24) gli Arcieri delle Alpi (Canta, Maestri, Rosso), il bronzo lo conquistano di misura (24-23) gli Arcieri di Volpiano (Berti, Foca, Siesto) sugli Arcieri Alpignano.

Al femminile, netta vittoria degli Arcieri delle Alpi (Pavan, Medico, Giordano) sull’Arc. Collegno (Nicoletti, Tessari, Arvati), terza posizione per gli Arcieri Comp. Degli Orsi (Cavallero, Mathis, Meotto).

Da citare anche la partecipazione di un’atleta VI1, Cosima Blè (Arcieri del Gufo).

Risultati completi