Squali ko nel Derby contro Borgomanero

Ko nel derby novarese di serie B Interregionale. Gli Squali, che si trovano a rincorrere dal primo quarto, tornano a contatto dal secondo, per poi subire la formazione avversaria. Assente fra le fila biancorosse Mattia Temporali per un infortunio subito nel match contro Derthona. Il derby segna però il ritorno sul parquet di Francesco Introini, dopo la rottura del crociato rimediata a maggio 2023.

In campo per College Trucchetti, Pettinaroli, Ferrari, Zanetti e Benzoni; per gli Squali Ianelli, Perez, Sablich, Jovanovic e Colombo. Perez e Jovanovic sono i primi a inaugurare i ciuff (0-4), carbura anche College e Sablich sigla il 4-8; Ferrari con cinque punti fa mettere la freccia ai suoi e il 19-10 porta Nalon a chiamare la pausa. Perez dà ossigeno ai compagni dalla lunetta (21-14). Il primo finale è 27-20. Insistono gli Squali e una tripla di Pilotti rende le distanze molto ravvicinate (38-34 e pausa di Di Cerbo). Telesca nel traffico va per il 40-36, ma College risponde con un parziale di 13-3 che vale il 53-39 e pausa per Nalon. All’intervallo il tabellone dice 55-42.

Il secondo tempo è in salita per gli Squali, che lottano per evitare di allungare il divario; Jovanovic segna il 57-44, College approfitta dei blackout biancorossi e alza il ritmo per il 77-51 al trentesimo. Ci voglio quattro minuti per rompere il digiuno oleggese e ci pensa Pilotti quando il tabellone indica 86-53; il quarto è però di gestione casalinga e il finale è dei padroni di casa: 96-71.

College Borgomanero 96

Oleggio Magic Basket 71

Parziali (27-20; 28-22; 22-9; 19-20)

College: Trucchetti 5, Pettinaroli 12, Benzoni 22, Ferrari 28, Fedorenko 2, D’Amelio, Zanetti 8, Bazan 4, Broggi ne, Pillastrini 15. All. Di Cerbo.?

Oleggio: Perez 10, Boldrini, Maviglia ne, Telesca 4, Pilotti 5, Sampieri 7, Borsani 7, Introini ne, Sablich 18, Colombo 5, Jovanovic 14, Ianelli 1. All. Nalon.