Biella Rugby vince contro Parma

Biella Rugby chiude il girone di andata con una brillante vittoria 50-16 contro Rugby Parma, bonus mete e primo posto della classifica a pari merito con Cus Torino. Un risultato complessivo che rende merito a Benettin e ai suoi uomini e regala grande soddisfazione a tutto il club e ai suoi tifosi che anche oggi hanno sofferto e incitato la squadra dalla tribuna, nonostante il freddo reso sopportabile da un timido sole.

Calcio d’inizio in favore di Rugby Parma, ma l’attacco gialloblù non è efficace. Biella mantiene il possesso e raggiunge velocemente i ventidue avversari, calcia in touche, ma l’introduzione errata non porta al risultato sperato. Biella avanza e guadagna una mischia ai cinque metri in prossimità delle acca. Mischia vinta, palla aperta da Loro e Gilligan che segna in prima fase. Nastaro trasforma. Ancora Nastaro in evidenza al 18’, ma questa volta è una marcatura a renderlo protagonista: mischia in prossimità della metà campo, gioco aperto e un incrocio gli regala il possesso che l’argentino scarica solo oltre la linea, subito dopo trasforma il 14-0. Due calci di punizione in favore di Rugby Parma al 26’ e 30’. Gli avversari dimostrano una certa tigna in mischia ordinata e Biella sembra per un attimo perdere la concentrazione. Recupero rapido e al 33’ arriva la seconda marcatura di Nastaro. Foglio Bonda parte da metà campo, rompe un placcaggio, ma si arrende al secondo. La palla non muore e corre fino alla linea. Ci provano Gilligan, Righi, Morel, ma la difesa avversaria è coriacea. Gianni Loretti trova un’occasione, ma non finalizza. Il gioco di apre e Nastaro trova lo spazio, ma manca la trasformazione.

Una punizione calciata tra i pali dal preciso Gennari, fa concludere la prima frazione sul 19-9.

Rugby Parma, precisa in difesa, ma poco costruttiva in attacco, rende la vita difficile a Biella. La partita di incendia a tratti, ma Vezzoli e compagni non perdono mai la concentrazione. Meta del bonus per mano di Nastaro alla sua terza marcatura, poi l’arbitro cerca di calmare gli animi e riprendere il controllo, mandando al riposo temporaneo un giocatore per parte. Subito dopo la punizione, Parma segna la prima ed unica meta della giornata con una maul avanzante da manuale. Frati trasforma il 24-16. Pronto a rialzare la testa, Biella costruisce una bellissima azione iniziata da Jack Foglio Bonda e con il contributo di Ramaboea e Loro, termina con la bella meta di capitan Vezzoli al 57’, trasforma Loro. Altro cartellino giallo per Rugby Parma al 68’. Al 72’ arriva la sesta meta gialloverde, autore Vaccaro alla sua entrata in campo. Prima del fischio finale Biella segna ancora al 37’ e 40 grazie a Foglio Bonda, meta non trasformata, e Gilligan.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: «Mi aspettavo una partita dura e così è stata. Parma è una squadra tosta che arrivava da un periodo molto buono, che si sono presentati a Biella con una buona fiducia in sé stessi e senza alcuna pressione. Noi invece avevamo la pressione della posizione che occupiamo in classifica, anche se io preferisco non badare a queste cose ed invito i ragazzi a pensare alla singola gara ogni volta. Dobbiamo giocare divertendoci, stiamo giocando bene, stiamo vincendo, dobbiamo semplicemente pensare a giocare. Se vinciamo bene, se non vinciamo va bene ugualmente. Certo, è meglio se vinciamo. Player of the match Emilio Vezzoli, bravissimo in ogni aspetto del gioco. Siamo felicissimi per come è andato il girone di andata, pensare di fare meglio era veramente dura. Abbiamo perso una partita, ma ci ha insegnato tanto, e pareggiato con Cus Torino, squadra veramente forte, proviamo a fare bene anche il girone di ritorno. Se dovessi firmare per un’altra sconfitta lo farei subito».

Biella, “Stadio del Rugby” – domenica 21 gennaio 2024 ore 14.30

Campionato di Serie A, XI Giornata

Biella Rugby 50

Rugby Parma 16

Parziali (19-9)

Marcatori: p.t. 5’ m. Gilligan tr. Nastaro (7-0); 18’ m. Nastaro tr. Nastaro (14-0); 26’ c.p. Gennari (14-3); 30’ c.p. Gennari (14-6); 33’ m. Nastaro n.t. (19-6); 40’ c.p. Gennari (19-9). s.t.: 7’ m. Nastaro n.t. (24-9); 14’ m. Borsi tr. Frati (24-16); 17’ m. Vezzoli tr. Loro (31-16); 34’ m. Vaccaro tr. Loro (38-16); 37’ m. Foglio Bonda n.t. (43-16); 40’ m. Gilligan tr. Loro (50-16).



Biella Rugby: Ghelli (73’ Vaccaro); Ramaboea, Foglio Bonda, Morel (59’ Della Ratta), Nastaro (62’ Negro); Gilligan, Loro; Vezzoli (cap.), M. Righi (51’ J.B. Ledesma), Mondin; G. Loretti (65’ Perez Caffe), F. Righi; L. Loretti (51’ Lipera), Casiraghi (41’ J.M. Ledesma), Panigoni (62’ De Lise).

All. Benettin

Rugby Parma: Gennari (60’ Pasini); Marani (41’ Sorio), Piccioli, Frati, Bianconcini; Silva (49’ Busetto), Bosi; Borsi (cap.), Slawitz (52’ Piddubnyi), Mondoni (68’ Palma); Granieri (56’ Schianchi), Caselli; Quiroga (43’ Babbo), Bonofiglio, Calì (43’ Singh).

All. Frati

Arb. Francesco Crepaldi (Milano)

AA1 Valerio Ciaiolo (Torino) AA2 Nicola Catalfamo (Torino)

Cartellini: 41’ giallo a G. Loretti (Biella Rugby) e Gennari (Rugby Parma); 68’ giallo a Singh (Rugby Parma)

Calciatori: Nastaro (Biella Rugby) 2/6; Loro (Biella Rugby) 3/4; Gennari (Rugby Parma) 3/3; Frati (Rugby Parma) 1/1

Note: Giornata soleggiata, fredda e leggermente velata 5° circa. Campo in buone condizioni. 250 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5, Rugby Parma 0

Player of the Match: Emilio Vezzoli (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 11: Noceto – Cus Torino 15-36; Asd Rugby Milano – Rugby Parabiago 32-32; Amatori & Union Milano – Rugby Calvisano 24-31; Biella Rugby – Rugby Parma 50-16; Amatori Alghero – VII Rugby Torino 19-29.

Classifica. Cus Torino Rugby punti e Biella Rugby punti 47; Calvisano 36; Asd Rugby Milano 35; Parabiago 33; VII Rugby Torino 31; Cus Milano 29; Noceto 24; Rugby Parma 23; Monferrato Rugby 11; Amatori & Union Milano 7; Amatori Alghero 3.