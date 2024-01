FISI-AOC: Memorial Alberto Beldì

Ottima partecipazione sabato 20 gennaio sulle piste dell’Alpe di Mera nel Memorial Alberto Beldì, gara di Gigante per tutte le categorie organizzata dallo Ski Team Valsesia.

Nella classifica a squadre la società organizzatrice della manifestazione si è imposta con 2489 punti, davanti allo Sci Club Varallo con 1119, al Mera con 1105, al Bielmonte Oasi Zegna con 706, allo Sci Club Alagna Valsesia con 336, al Biella con 266, al Valsesia Freelines con 207, allo Snow Camp Mera con 206 e allo Sci Club Valchiusella con 94 punti.

Nella manche unica della categoria Giovani-Seniores femminile prima Alessia Minazzi dello Ski Team Valsesia con il tempo di 43”,53/100 e con un vantaggio di 1”,38/100 sulla compagna di squadra Irene Grassi del Grumello. Al terzo posto Margherita Majero dello Sci Club Mera.

Mattia Tarabola dello Sci Club Varallo ha vinto la gara maschile in 40”,64/100, precedendo Filippo Ferrari e Lapo Federico Parolo dello Ski Team Valsesia. La prima delle Allieve nella gara su due manche è Sveva Auteri dello Ski Team Valsesia, con il tempo totale di 1’,30”,82/100 e con distacchi rispettivamente di 78/100 e di 1”,90/100 su Marta Gianotti dello Sci Club Mera e su Carlotta Schellino del Varallo.

Sci Club Mera ai primi due posti tra gli Allievi, grazie a Simone Guidetti, che ha fatto segnare il tempo totale di 1’,23”,87/100, staccando di 1”,90/100 il compagno di squadra Umberto Anselmo.

Terzo a 2”,06/100 Federico Busi dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna. Maria Casaccia dello Sci Club Mera è stata la più veloce delle Ragazze, con il tempo totale di 1”,29”,38/100 e con un distacco di 1”,50/100 su Angelica Platinetti del Bielmonte Oasi Zegna.

Al terzo posto Camilla Arfino del Varallo. Primo dei Ragazzi Pietro Gianotti dello Ski Team Valsesia, con il tempo finale di 1’,30”,85/100 e con distacchi rispettivamente di 1”,06/100 e di 2”,68/100 su Vittorio Anselmo dello Sci Club Mera e su Giulio Guidetti del Varallo. Marianna Antonini dello Sci Club Varallo ha vinto nella manche unica della categoria Cuccioli femminile, fermando i cronometri sul tempo di 42”,27/100, con un vantaggio di 2”,44/100 su Marta Antonini dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna e di 3”,41/100 su Vittoria Tribbia del Mera.

Achille Fava Piz dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna ha vinto la gara maschile in 40”,76/100, staccando rispettivamente di 25/100 e di 1”,73/100 Filippo Dealberto del Varallo e Federico De Pace dello Ski Team Valsesia.

Tra le Baby prima in 46”,29/100 Valentina Carmellino dello Ski Team Valsesia, seconda a 17/100 Caterina Enzio dello Ski Team Valsesia, terza a 41/100 Bianca Mangoldi dello Sci Club Biella. In campo maschile dominio dello Ski Team Valsesia: primo Christian Paglini in 42”,24/100, davanti ai compagni di squadra Tommaso Rolando ed Edoardo Mattia Mazzotti.

Tra le Super Baby prima Celeste Arfino dello Sci Club Varallo, seconda Vittoria Taranto dello Sci Club Alagna Valsesia, terza Ludovica De Pace dello Ski Team Valsesia. Primo dei Super Baby è Tommaso Bertoli dello Ski Team Valsesia, davanti ai compagni di squadra Giacomo Enzio e Tommaso Bergamo.