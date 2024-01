FISI-AOC: i risultati delle gare di Kitzbuehel, Jasna, C. Valmalenco, Whiteface (Usa), Claviere e Sestriere

DOMINIK PARIS TERZO NELLA DISCESA DI KITZBUEHEL, CASSE E BOSCA TREDICESIMI. A JASNA IN GIGANTE GIORNATA NO PER BRIGNONE E BASSINO

L’Italia non scende dal podio nella Discesa di Kitzbuehel e, sabato 20 gennaio, è toccato a Dominik Paris. Ha vinto Cyprien Sarrazin dell’Armée Française - Club Olympique Devoluy, al secondo successo consecutivo, questa volta con il tempo di 1’,52″,96/100 e con 91/100 su Marco Odermatt dello Ski Club Hergiswil. Il carabiniere della Val d'Ultimo, staccato di 1”,44/100, si è accomodato sul terzo gradino del podio e, per fortuna, ci sono altri tre azzurri nei primi quindici: tredicesimi a pari merito con un distacco di 2”,09/100 un Mattia Casse (Fiamme Oro) più concreto del giorno precedente e l’astigiano-milanese Guglielmo Bosca (Centro Sportivo Esercito), al miglior risultato in carriera.

Reduce da un secondo posto a 5/100, il carabiniere altoatesino Florian Schieder si deve accontentare del quindicesimo posto, a 2”,13/100.

«Rispetto a venerdì sono migliorato e ho sciato meglio. – ha commentato Casse a fine gara - anche se qualche decimo in più lo potevo tagliare. Sicuramente non è stato facile digerire la delusione della prima gara, ma era era importante fare una bella prestazione».

Musica completamente diversa per l’Italia nel ghiacciatissimo Gigante femminile di Jasna, in Slovacchia, che ha peraltro segnato la fine della stagione per la beniamina di casa, Petra Vlhova, a causa della rottura di un legamento crociato a seguito di una caduta nella prima manche. È tornata alla vittoria la svedese Sara Hector (Kungsbergets Alpina Klubb), con il tempo totale di 2’,17”,80/100, e con distacchi inediti di 1”,52/100 e di 2”.71/100 su Mikaela Shiffrin e sulla neozelandese Alice Robinson del Queenstown Alpine Ski Team. Federica Brignone è caduta alla quarta porta, ma senza conseguenze fisiche, mentre Marta Bassino ha accusato un distacco abissale nella prima manche, non riuscendo a qualificarsi per la seconda. Lara Colturi del Golden Team Ceccarelli ha ottenuto un ottimo tredicesimo posto, ma gareggia per l’Albania e così, in chiave azzurra, si deve registrare il quindicesimo posto della carabiniera meranese Elisa Platino, il diciannovesimo della carabiniera vicentina Asja Zenere e il ventiseiesimo della tarvisiana Lara Della Mea del Centro Sportivo Esercito. Archiviata la giornata nera, è già tempo di pensare allo Slalom di domenica 21 gennaio, con la prima manche alle 9,30 e la seconda alle 12,30. La sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito partirà con il numero 51 e la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli con il 52. Nello Slalom maschile di Kitzbuehel nella prima manche, in programma alle 10,30, il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito partirà con il numero 54.

Le classifiche della Discesa di Kitzbuehel e del Gigante di Jasna

Discesa Maschile

Gigante Femminile

A CHIESA VALMALENCO GIULIA CASETTA 5ª E 10ª NEI SUPER-G FIS-NJR. BENE I VALSESIANI CASACCIA E VARZI E GLI ASPIRANTI FONTANA E BUSSO. NEGLI USA ALICE POMI IN EVIDENZA NELLE GARE UNIVERSITARIE A WHITEFACE

Sulle piste valtellinesi di Chiesa Valmalenco alcuni atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali hanno ben figurato sabato 20 gennaio in due Super-G FIS-NJR validi per il Trofeo Luca Sport e organizzati dal Milano Ski Team. La prima gara è stata vinta da Aurora Zavatarelli del G.B. Ski Club con il tempo di 52”,60/100, con 42/100 di vantaggio sull’Aspirante Giulia Mariani del Circolo Sciatori Madesimo a pari merito con Eleonora Pizzi dello Sci Club Lecco. Quinto posto a 50/100 per la canavesana Giulia Casetta dello Sci Club Valchisone a pari merito con Cristina Trabucchi dello Sci Club Bormio.

La torinese Martina Banchi dello Ski Racing Camp ha chiuso al ventiduesimo posto, mentre l’atleta vinovese Francesca Busso dello Sci Club Sestriere si è piazzata ventiseiesima assoluta e tredicesima delle Aspiranti. Nella gara 2 prima Eleonora Pizzi in 52”,94/100, con 9/100 di vantaggio su Aurora Zavatarelli e 18/100 su Giulia Mariani. Decimo posto per Giulia Casetta a 64/100, tredicesimo per Martina Banchi, trentesimo assoluto e diciassettesimo tra le Aspiranti per Francesca Busso.

La prima gara maschile è stata vinta dal valtellinese Glauco Antonioli dello Sci Club Bormio in 51”,07/100, con distacchi rispettivamente di 19/100 e di 45/100 sul bergamasco Lorenzo Magoni del Radici Group e sull’Aspirante livignasco Raffaele Monaco dello Sci Club Lecco. Tredicesimo posto per il valsesiano Leonardo Varzi dello Ski Team Valsesia, ventiduesimo per l’altro valsesiano Carlo Casaccia dello Sci Club Mera, ventottesimo assoluto e decimo tra gli Aspiranti per Andrea Fontana dello Sci Club Valchisone, quarantaquattresimo assoluto e ventunesimo tra gli Aspiranti per Andrea Gianotti del Mera, cinquantasettesimo assoluto e trentaduesimo tra gli Aspiranti per il valsesiano Leone Barbè del Mera.

L’Aspirante milanese Riccardo Mariuzzo dello Sci Club Lecco ha vinto la seconda gara maschile in 50”,70/100, staccando di 50/100 Glauco Antonioli e di 63/100 il bresciano Francesco Valzelli del Val Palot Ski.

Carlo Casaccia si è classificato undicesimo, Leonardo Varzi diciannovesimo, Andrea Fontana trentatreesimo assoluto e quindicesimo degli Aspiranti, Andrea Gianotti quarantottesimo assoluto e ventiquattresimo degli Aspiranti, Leone Barbè cinquantaduesimo assoluto e ventisettesimo degli Aspiranti.

Alice Pomi, atleta bardonecchiese classe 2005, continua a raccogliere grandi soddisfazioni partecipando a gare FIS negli Stati Uniti. Dopo aver vinto due Giganti FIS-NJR l’11 e il 12 gennaio scorsi nella località di Okemo Mountain Resort, nel Vermont, venerdì 19 e sabato 20 l’atleta dell’Equipe Pragelato ha ben figurato nei due Giganti FIS Universitari disputati sulle piste olimpiche di Whiteface, nello Stato di New York, a poca distanza da Lake Placid, città che ospitò i Giochi Olimpici Invernali nel 1932 e nel 1980. Il 19 gennaio Alice è giunta sesta nella gara vinta da Riley Grosdidier del Dartmouth Ski Team.

Sabato 50 si è invece classificata quinta nel Gigante vinto da Emma Leonoel Quang dello Ski Club Bousquet Mountain.

Le classifiche dei Super-G FIS-NJR di Chiesa Valmalenco

Super-G Femminile

Super-G Maschile

Super-G Femminile

Super-G Maschile

Le classifiche dei Giganti FIS UNI disputati a Whiteface negli Stati Uniti

Gigante Femminile 19/1

Gigante Femmnile 20/1

NEL GIGANTE CUCCIOLI DEL TROFEO LAURETANA A CLAVIERE PRIMI ANDREA BRUNO E SOFIA MAGGIANI CAMINELLI

Sabato 20 gennaio sulla pista Gialla di Claviere i Cuccioli della Circoscrizione di Torino hanno disputato un Gigante indicativo provinciale valido per il Trofeo Lauretana e organizzato dallo Sci Club Claviere. Andrea Bruno dello Sci Club Claviere ha vinto la gara maschile con il tempo di 56”,84/100 e con vantaggi rispettivamente di 77/100 e di

1”,35/100 su Umberto Bernardo Ferrara del Nordovest ssd e su Francesco Rao dello Ski Team Sauze 2012, quest’ultimo migliore tra i nati nel 2013. Completano la top five Vittorio Cattoretti dello Sci Club Sestriere e Niccolò Zaki Ghali dell'’Equipe Beaulard. Doppietta dello Ski Team Sauze 2012 nella gara femminile: prima Sofia Maggiani Caminelli 58”,23/100, con 48/100 di vantaggio sulla compagna di squadra Camilla Rigotti. Terza a 64/100 Ludovica Salonio dello Sci Club Sauze d’Oulx, quarta Giorgia Guglielmino del Claviere, quinta Giulia Giordano del Lancia. Sesta assoluta e prima delle nate nel 2013 Giulia Tonelli dell’asd Les Arnauds.

ALLA SCUDERIA SESTRIERE IL TROFEO BONIFANTI, CHE HA APERTO IL CAMPIONATO BRAVO PL3 SULLA PISTA OLIMPICA GIOVANNI ALBERTO AGNELLI

Oltre 250 concorrenti in gara sabato 20 gennaio sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli per la prima edizione del Trofeo Bonifanti, gara promozionale che ha aperto la stagione 2024 del Campionato Bravo PL3, organizzato dal Centro Sci Torino. Sul tracciato che nelle settimane scorse ha ospitato la Coppa Europa femminile e numerose gare FIS e FIS-NJR si sono sfidate tutte le categorie e la classifica a squadre ha visto al primo posto la Scuderia Sestriere, davanti allo Sci Club Bussoleno e al Sestriere. Tra le Giovani dominio dello Sci Club Sportinia, che ha piazzato al primo posto Camilla Laverdino, con il tempo di 39”,75/100, con distacchi rispettivamente di 59/100 e di 1”,31/100 sulla compagna di squadra Alice De Marco e su Camilla Sibona del Pragelato.

Vittoria del Pragelato in campo maschile, grazie ad Alberto Germano, primo in 37”,56/100 (miglior tempo di pista), con un vantaggio di 36/100 su Michel Carta della Scuderia Sestriere e di 37/100 su Alberto Cassina, anche lui della Scuderia. Prima delle Allieve è Ilaria Di Cesare della Scuderia Sestriere, con il tempo di 41”,19/100 e con distacchi rispettivamente di 26/100 e di 91/100 su Ludovica Piccolo e Benedetta Cogoli dello Sci Club Sestriere. Jacopo De Serafini del Racing Team Vialattea ha vinto la gara degli Allievi con il tempo di 37”,65/100, precedendo per 1”56/100 Matteo Vottero dello Sci Club Bussoleno e per 2”,93/100 Mattia Falco, anche lui del Bussoleno. La più veloce delle Ragazze è stata Angelica Isotta Giunta della Scuderia Sestriere, con il tempo di 42”,76/110 e con distacchi rispettivamente di 19/100 e di 41/100 su Ilaria Panero e su Allegra Virginia Vuillermin, entrambe dello Sci Club Sestriere. Matteo Gallo Gorgatti dell’associazione K2 ha vinto nella categoria Ragazzi con il tempo di 41”,05/100, staccando di 32/100 Ettore Forte dello Sci Club Sestriere e di 60/100 Ludovico Luserna del Borgata Sestriere. Dominio argentino tra i Cuccioli, grazie a Maximo Daniel Guaricuyu che, sul percorso accorciato, ha chiuso la sua gara in 29”,47/100, precedendo per 2”,28/100 Mattia Manzin dello Sci Club Sportinia e per 2”,37/100 Gabriele Gramaglia, anche lui dello Sportinia. In campo femminile lo Sportinia ha monopolizzato il podio: prima in 30”,40/100 Giulia Calcei, con distacchi rispettivamente di 98/100 e di 1”,31/100 sulle compagne di squadra Valentina Rettagliati e Beatrice Fiorini. Equipe Sestriere ai primi tre posti tra le Baby grazie a Ginevra Masante, che ha preceduto

le compagne di squadra Ginevra Cianci e Astrid Scoletta. Tra i Baby primo Gaetano Pierro dell’Equipe Sestriere, davanti a Pietro Ares Cerrato dello Sci Club Bussoleno e ad Elia Noro dell’Equipe Sestriere.

Sul podio delle Super Baby sono salite, nell’ordine, Lucilla Castangia, Stephanie Grande e Francesca Testa, tutte e tre dell’Equipe Pragelato.

Primi tre posti per l’Equipe Pragelato anche tra i Super Baby, con Achille Scarlata che ha preceduto i compagni di squadra Giorgio Roger Giuliani e Leonardo Pavan.