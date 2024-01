Autosped solidissima, Broni KO

Ancora una prestazione eccellente per la formazione di Cutugno che facendo cadere, per la prima volta in stagione, il PalaBrera conquista un successo tanto importante, visto che consente di mantenere il passo dell’altra capolista San Giovanni Valdarno, quanto meritatissimo, poiché arrivato al termine di una sfida condotta per larghissimi tratti; Broni ha retto per circa 25′ ma alla lunga ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla prova di forza delle giraffe, apparse superiori in ogni fondamentale. Palazzetto gremito ma non sold-out, contrariamente alle previsioni della vigilia, con la solita grande partecipazione da parte dei tifosi bronesi, autori anche di una suggestiva coreografia; non manca, però, dall’altra parte, il sostegno dei tifosi castelnovesi, in minoranza numerica ma capaci comunque di far sentire la loro voce alle proprie beniamine. Magagnoli recupera, come era nell’aria, capitan Bonvecchio che parte della panchina ma che metterà piede sul parquet già nei primi 10′; Autosped che parte con Attura, Melchiori, Leonardi, Cerino e Premasunac mentre la Logiman schiera Moroni, Ianezic, Policari, Coser e Molnar. E’ proprio quest’ultima ad animare le prime battute della sfida con due falli in poco più di 30″ che costringono il coach di casa al cambio; i primi minuti sono comunque caratterizzati da grande equilibrio e da una notevole precisione al tiro, con le giraffe che colpiscono soprattutto dall’arco e con le pavesi che invece trovano punti dalla media e da vicino. Anche Premasunac, come la connazionale, deve lasciare presto il campo con due penalità ma le giraffe continuano il loro show dai 6,75 chiudendo avanti alla prima sirena (26-21). Partita assai gradevole, con le due formazioni che onorano l’impegno con giocate di pregevole fattura e continuando a perforare la retina con grande continuità; castelnovesi che tentano un primo allungo, salendo fino al +11 (42-31) ma la reazione di Broni non si fa attendere e permette alle locali di ridurre la gran parte del divario, cosicché il -4 interno del 20′ (46-50) è svantaggio che le biancoverdi possono considerare positivamente vista la piega che aveva preso il match.

Dopo l’intervallo la gara sembra riequilibrarsi del tutto con la Logiman che arriva fino al -2 (54-56) ma l’Autosped è mentalmente solida e non solo non accusa il colpo ma anzi trova ancora la forza per un nuovo strappo che risulterà poi essere il trampolino di lancio per la fuga decisiva.

Bcc che infatti entra nei 10′ finali sul +11 (71-60) e che alla ripresa piazza il colpo del definitivo ko con un 8-0 che vale il +19 (79-60) e che è una mazzata, dal punto di vista psicologico, per le padrone di casa che sprofondano, poco dopo, fino al -20 (61-81); Logiman che cerca di scuotersi, tentando un recupero che avrebbe dell’impossibile ma riesce a risalire, al massimo, fino al -13 (70-83) per arrendersi definitivamente all’ultima spallata delle giraffe che con un 8-0 fanno scorrere i titoli di coda della partita, regalandosi due punti strameritati. Dopo la convincente prestazione offerta contro Selargius l’Autosped si è ripetuta sul difficilissimo, ed imbattuto fino a ieri sera, campo di Broni, sfoderando una prestazione, di squadra (ben 5 le giraffe in doppia cifra), di grande qualità tecnica (i 91 punti segnati ne sono la testimonianza) e di notevole solidità mentale, mantenendo la calma ogniqualvolta le pavesi riuscivano a ricucire gli strappi ed aspettando con pazienza il momento giusto per piazzare il break vincente. Più che comprensibile e naturale, quindi, l’esultanza che, a fine gara, ha accomunato giocatrici e tifosi, uniti nel festeggiare il prezioso scalpo ottenuto contro una diretta concorrente.