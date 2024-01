La Paffoni cade sul campo della corazzata Libertas

Niente da fare per la Fulgor Basket di coach Ducarello che, in realtà, non è quasi mai in partita a Livorno dove la Libertas, pur priva di Lucaelli, ha il dente avvelenato dal KO di Cassino e non vuole farsi sfuggire i due punti, che arrivano sull’80 a 70.

Partenza lanciata degli Amaranto: Williams mette ordine, Allinei e Fratto colpiscono da oltre l’arco e l’8 a 0 dei padroni di casa viene interrotto dal canestro di Torgano. La Paffoni insegue e il copione non cambia: il secondo canestro della Fulgor porta la firma di Balanzoni, ma arriva ad appena 4’ dalla fine della frazione, che si concluderà con un eloquente 25 a 8 in favore dei padroni di casa. Nel secondo quarto prova a scuotersi la squadra di Ducarello, che limita il passivo trovando energia dalla panchina da Baldassarre. Ma alla pausa lunga è ancora in controllo la Libertas. Secondo tempo in cui i padroni di casa entrano in modalità gestione, mentre la Fulgor prova a lottare con un encomiabile Kosic, arrivando a -9 e la palla tra le mani. Non basta! Nel finale anche un po’ di nervosismo per qualche fischio non ritenuto corretto, ma la sostanza non cambia, vince Livorno. Qualche ora per recuperare, poi mercoledì sera si torna in campo, a Gravellona, dove la Paffoni affronterà la NPC Rieti di Terrence Roderick.

Coach Ducarello commenta così nel dopo partita: «Sapevamo benissimo di venire su un campo difficile e contro una squadra molto forte. Sono arrabbiato e deluso per l’atteggiamento passivo avuto in apertura di gara. Tra primo e secondo tempo abbiamo provato a cambiare faccia, ma quando subisci un gap così importante nel primo quarto diventa difficile se la tua avversaria è una squadra come la Libertas. Siamo in 8, con due ragazzi aggregati arriviamo a 10, la società è sul mercato, ma non deve essere una scusa al nostro approccio di questa sera».

Akern Libertas Livorno 80

Paffoni Fulgor Omegna 70

Parziali (25-8, 15-15, 15-19, 25-28)

Akern Libertas Livorno: Antonello Ricci 21 (2/6, 5/7), Leon Williams 18 (3/3, 3/5), Gregorio Allinei9 (3/5, 1/5), Tommaso Fantoni 8 (4/7, 0/0), Luca Tozzi 7 (1/3, 1/3), Francesco Fratto 5 (1/1, 1/3), Andrea Saccaggi 5 (1/1, 1/8), Dorin Buca 5 (1/4, 0/0), Andrea Bargnesi 2 (1/2, 0/2), Nicola Vicenzini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Francesco Forti 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Omegna: Zan Kosic 23 (2/3, 4/8), Manuele Solaroli 13 (1/3, 2/3), Jacopo Balanzoni9 (3/7, 0/0), Patrick Baldassare 9 (0/5, 3/7), Filippo Fazioli 7 (1/6, 1/4), Andrea Picarelli 4 (2/3, 0/1), Mattia Coltro 3 (0/1, 1/2), Marco Torgano 2 (1/3, 0/2), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0)