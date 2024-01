Il Derthona attende Reggio Emilia: da oggi scatta la vendita dei biglietti

La grande vittoria contro l’Umana Reyer Venezia, capolista del campionato, davanti a una grande cornice di pubblico proietta la Bertram Derthona a un nuovo appuntamento casalingo di campionato. La squadra allenata da De Raffaele sarà infatti di scena contro la UNAHOTELS Reggio Emilia domenica 28 gennaio alle ore 18.30 nell’incontro valido per la 18° giornata del campionato di Serie A Unipolsai 2023/24.

La Società comunica che, a partire dalla giornata di oggi, lunedì 22 gennaio, è attiva la vendita dei biglietti per assistere all’incontro, con le consuete tre modalità: la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, il sabato antecedente l’incontro dalle 10 alle 12), online sul sito di Vivaticket e presso la biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato il pomeriggio della gara.

Bertram Derthona ricorda che, sino a esaurimento delle sedute, sono disponibili posti in tutti i settori del PalaEnergica e che le riduzioni sul prezzo intero si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Di seguito la tabella dei prezzi per assistere all’incontro:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre 50 € 40 € Parterre Bianconero 40 € 30 € Tribune 20 € 15 € Curve 10 € 8 €

Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei biglietti per la gara contro Reggio Emilia è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4, telefonare al numero 0131 1953689 oppure inviare una mail a segreteria@derthonabasket.it

Viviamo tutti insieme la gara contro la UNAHOTELS!