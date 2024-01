FISI-AOC: weekend di Coppa Italia di snowboard a Prato Nevoso

WEEKEND DELLA COPPA ITALIA DI SNOWBOARD A PRATO NEVOSO: I VINCITORI E I PODI DELLO SLOPESTYLE E DEL BIG AIR

Come ogni anno, la Coppa Italia di Snowboard assoluta e giovanile ha fatto tappa allo Snowpark di Prato Nevoso. Sabato 20 gennaio la giornata è stata dedicata allo Slopestyle. Tra i Giovani-Senior successo di Patrick Matordes dello Snowboard Club Monti Pallidi, che ha preceduto Federico Tournoud del Garage Camp, Luca Mengozzi e Filippo Annestay del Racing Team Vialattea e Alberto Amerio del Garage Camp. In campo femminile in gara solo Carlotta Badano del Prato Nevoso Team. Tra gli Aspiranti successo di Emanuele Di Matteo dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team, davanti a Rocco Moresi dello Snow Courmayeur e a Tommaso Cesare Lupi del Garage Camp. Al diciassettesimo posto Morgan Ventrice del Garage Camp, al diciottesimo Matteo Polesel della Snow Academy Prato Nevoso.

In campo femminile prima Stella Maria Angeli dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team, a precedere Stella Accati del Garage Camp e Manuela Viviani del Raise Your Passion. Rispettivamente quarta e sesta Viola Ghirardi e Sara Caruso della Snow Academy Prato Nevoso.

Tra gli Allievi doppietta della Snow Academy Prato Nevoso: primo Lorenzo Scafidi davanti al compagno di squadra Jacopo Sonderskov Nielsen e a Filippo Costa dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team. Rispettivamente quinto, ottavo e decimo Leone Pernigotti e Riccardo Frola dello Snowmaxx e Lorenzo Basilio della Snow Academy Prato Nevoso.

Nicole Bazzanella del Seiser Alm ha vinto tra le Allieve, davanti a Sofia Raviola della Snow Academy Prato Nevoso e a Vittoria Lora del Garage Camp. Rispettivamente quinta e sesta Leila Martinelli del Prato Nevoso Team e Ayu Garberoglio della Snow Academy Prato Nevoso.

Domenica 21 gennaio spazio alla prova Big Air. Tra i Giovani-Senior ancora primo il trentino Patrick Matordes, che ha preceduto Luca Mengozzi, Filippo Annestay e Alberto Amerio. Carlotta Badano è stata nuovamente l’unica concorrente femminile della categoria. Tra gli Aspiranti ancora primo Emanuele Di Matteo, davanti a George Philippe Cramley del We Snowboard e a Tommaso Cesare Lupi. Al quinto posto Malam Orrù della Snow Academy Prato Nevoso. Rivincita Stella Accati tra le Aspiranti, con Stella Maria Angeli seconda, Claudia Orillier dell’Aosta Snowboard terza e Sara Caruso quarta.

Lorenzo Scafidi e Jacopo Sonderskov Nielsen di nuovo primo e secondo tra gli Allievi, con Giovanni Colombo del Crammont Mont Blanc terzo, Leone Pernigotti quinto, Lorenzo Basilio nono e Andrea Caruso decimo. Prima delle Allieve Sofia Raviola, davanti a Nicole Bazzanella, Vittoria Lora e Ayu Garberoglio.