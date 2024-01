L’ala francese Amine Noua, a Tortona da inizio dicembre, ha indossato la canotta bianconera numero 2 in sei partite di campionato, in cui ha prodotto 6 punti e 4 rimbalzi di media, e in quattro partite di BCL.

La Società ringrazia Amine per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale.