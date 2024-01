ValleBelbo Sport a Genova per il Trofeo Aragno

Bastano due numeri per rendere l’idea di quanto sia stata proficua la trasferta della ValleBelbo Sport al Trofeo Aragno di Genova: 47 gare individuali e 21 primati personali.

Il team diretto da Pino Palumbo che si allena quotidianamente al centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato ha espresso ottimi valori di gruppo ed eccellenti individualità nell’unica giornata di gara del meeting genovese a cui ha preso parte (venerdì pomeriggio): dalla lunga lista di risultati di valore, spicca quello di Elisa Ferrari, capace di assicurarsi la presenza ai prossimi Criteria Nazionali nuotando il tempo limite proprio in occasione del successo nella finale dei 50 stile libero. Primato personale per Elisa che ha raggiunto l’obiettivo inseguito da molto tempo toccando in 27”32 vincendo la finale; per la Ferrari, è arrivato anche un buon 5° posto nei 50 farfalla (30”76).

Quattro gare e quattro finali per Lucia Tassinario che, malgrado il consistente carico di lavoro, riesce ad essere performante e continua anche in un pomeriggio di gare che ha rappresentato per lei un vero tour de force. Lucia vince i suoi 50 farfalla in 27”27, nuovo primato personale che le consente di lasciarsi alle spalle Benedetta Pilato, ex primatista mondiale dei 50 rana, e conquista due secondi posti nuotando a ridosso dei suoi migliori riscontri cronometrici sia i 50 stile libero (25”87), sia i 50 dorso (29”36); buono anche il crono nei 50 rana, 33”84, che vale il primato personale.

Decisamente interessante la prestazione di Maddalena Bertelli nei 50 dorso che, sebbene sia più predisposta alle distanze più lunghe, si migliora a 32”80 e ottiene il 7° posto in finale. Doppia finale anche per Andrea Randi, 4° nei 50 farfalla con il personale stagionale (25”11) e 7° nei 50 sl in 23”51, mentre Francesca Gallione centra la finale dei 50 rana e chiude 8a in 34”47.

In gara al Trofeo Aragno anche Margherita Berta, Elisa De Muro, Elisabetta De Santi, Federica Ferraris, Greta Gabutto, Camilla Palumbo, Emma Serra, Daniele Argieri, Gabriele Bertoli, Matteo Cresta, Guido Cuniberti Mighetti, Luca Lovisolo e Alessandro Mairano che, con tutto il gruppo della ValleBelbo Sport, hanno affrontato con grande motivazione questa divertente esperienza agonistica iniziata con l’allenamento del mattino a Nizza Monferrato prima di compiere il viaggio, tutti insieme, verso la sede di gara.

Risultati Trofeo Aragno - Genova