Club76: tutti i risultati del weekend

Fine settimana intenso per il Club76.

A cominciare dal match casalingo al Pala Gianni Asti di Torino di ieri sera delle ragazze di coach Bregoli che, in Serie A1, hanno ceduto al tie break contro Vero Volley Milano per 2-3, ottenendo

però un punto importantissimo.

Per quanto riguarda la Serie B2 Under 18, le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno vinto in casa al PalaFenera contro Duo Volley Castellanza, per 3-1. La formazione di Varese lotta per tutta la gara, riesce a vincere un set ma cede nelle fasi calde di ogni set quando serve attenzione e cattiveria agonistica. Chieri si dimostra più grintosa, con superiorità in tutti i fondamentali. Top scorer per Chieri ed MVP della gara Felicia Buffone che incornicia un'ottima prova con 20 punti, seguita da Lavagnino con 12 e Aliotta e Giannelli con 8 punti ciascuna. Adesso sosta del campionato fino a domenica 11 febbraio, quando Chieri sarà in trasferta ad Orago.

Weekend di soddisfazioni anche in B2 per MTS Santena, che conquista una bella vittoria contro Tradate, per 3-0. La squadra parte subito agguerrita in attacco e precisa in ricezione. Le ragazze di coach Bellagotti mettono in atto due set a senso unico. Altra storia è il terzo set dove un calo di attenzione da parte delle santenesi e un'accelerata delle ragazze di Tradate portano a un set giocato punto a punto. Gli ultimi scambi a favore del Santena permettono di chiudere il terzo set 25-23. Tre punti importanti conquistati con una bella prestazione.

In Serie C il Club76 Playasti ha affrontato Vicoforte Volley Ceva Editel Bam, cedendo 3-1. In U16 regionale, invece, le ragazze biancoblù hanno vinto 0-3 affrontando Vol-ley Academy Volpiano-Reg.

La Serie D Rasero Teloni – Playasti Club76 cede 3-0 contro Libellula Bra. Avversarie accreditate come una delle più forti formazioni del girone, hanno dimostrato la loro superiorità sin dall’inizio del match. Il risultato esprime comunque un netto miglioramento sui fondamentali di seconda linea, fase offensiva ancora in via di sviluppo. Anche GS Pino Volley cede, 3-0 affrontando Savigliano.

Per quanto riguarda l'U14 Gold, il Club76 Playasti vince contro Marene per 3-0 nella prima gara del nuovo girone.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 19 gennaio

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: V.B.C. Dogliani vs Club76 Playasti 0-3

• Prima Divisione Azzurra C.T. Torino Girone C: GS Pino Azzurra vs Moncalierivolley Gasp Tutor Consulting 1-3

• Prima Divisione Arancione C.T. Torino Girone E: Club76 Fenera GS Pino vs Basso Canavese Volley 3-2

• Prima Divisione Arancione C.T. Torino Girone F: Newvolley Carmagnola Club 76 L&L Arredamenti vs Club76 Fenera Chieri Silver 3-0

• Prima Divisione Maschile C.T. Torino Girone A: Volley Parella vs Liquicredit Fenera Chieri76 3-0

Sabato 20 gennaio

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Vicoforte Volley Ceva Editel Bam vs Club76 Playasti 3-1

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Libellula Volley vs Rasero Teloni – Playasti Club76 3-0

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Insieme Marene – Savigliano vs GS Pino Volley 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone E: Club76 Playasti Gold vs Volley Marene ASD 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone F: RS Volley Racconigi vs Club76 Playasti 2011 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone G: Club76 Playasti provinciale vs Volley Cherasco 0-3

• Under 15 M. C.T. Torino Turbo D: Pallavolo Val Chisone vs Liquicredit Fenera Chieri76 3-0

Domenica 21 gennaio

• Under 16 F. C.R. Piemonte Fase Gold: Vol-ley Academy Volpiano-Reg vs Club76 Playasti 0-3

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: New Volley Asti vs Club76 Playasti 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Fase Gold: Safa 2000 Viola vs Club76 GS Pino Blu 3-1

• Under 15 M. C.T. Torino Turbo D: Sant’Anna Volley vs Liquicredit Fenera Chieri76 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Monvi Lpm Bam Rossa vs Club76 Playasti Gold 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti 2012 vs New Volley Asti 3-0

• Under 13 F. C.T. Torino Turbo L: Volley Samone vs Club76 Fenera Chieri 1-3