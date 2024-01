BEA Chieri passa al PalaGialdo contro Vado

Quindicesima giornata per il Girone A di Serie C: i Leopardi ospitano al PalaGialdo la Pallacanestro Vado, formazione in netta crescita in questa seconda parte di stagione. Partenza molto positiva per i chieresi, che riescono a costruire un vantaggio importante già nel primo tempo. Nella ripresa arriva la reazione dei liguri, ma BEA è brava ad amministrare il vantaggio fino alla sirena finale.

LA GARA

D’Arrigo in panchina solo per onor di firma: coach Conti schiera alla palla a 2 Agbogan, Corrado, Moris, Stella e Drame. Coach Imarisio risponde con Stankovic, Fantino, Buscicchio, Daniele Tridondani e Seye. Primi 3 minuti con le polveri bagnate per entrambe le squadre, che non riescono a trovare con continuità il fondo della retina. BEA riesce ad accendersi al giro di boa del primo quarto, guidata da Corrado e Agbogan. Sul termine del primo e ad inizio secondo periodo, i chieresi inanellano il primo grande parziale, portandosi oltre la doppia cifra di vantaggio: Stiffi colpisce da lontano, mentre Corrado è molto preciso dalla linea della carità. Si arriva alla pausa lunga con i Leopardi che riescono a mantenere un buon divario con i 15 punti dell’intervallo.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, il copione sembra essere quello visto nel primo tempo: BEA costruisce ottimi tiri, mettendo in difficoltà l’attacco ligure con la difesa a zona. Nella seconda metà del quarto, però, la Pallacanestro Vado si rifa sotto, arrivando anche sotto la doppia cifra di vantaggio: il canestro da lontano di Corrado fa entrare BEA nell’ultima decina sul +13. Quarto periodo più tranquillo dal punto di vista dell’amministrazione del vantaggio per i ragazzi di coach Conti: le energie spese da Vado per rientrare in partita si fanno sentire, con la precisione al tiro dei liguri che ne risente. BEA riesce a difendere quanto ottenuto nel corso della gara, lasciando spazio alle rotazioni nell’ultima parte del quarto. Finisce 65 a 55, con i Leopardi che sfruttano il passo falso di 5Pari per posizionarsi momentaneamente al quarto posto in classifica.

IL COMMENTO

«Abbiamo vinto una partita importante, perché Vado è una squadra che ha tanti Under 19 che giocano molti minuti in questo campionato per guadagnare esperienza – commenta coach Francesco Conti – Come tutte le squadre giovani, migliorano più velocemente, si è visto nelle ultime sfide contro le squadre più sopra di loro in classifica. Abbiamo giocato la partita tentando di togliergli ritmo, cercando di abbassare la loro confidenza e la loro bravura nel giocare in transizione, questa cosa ha funzionato. Se vogliamo trovare il pelo nell’uovo, abbiamo faticato leggermente all’inizio, come succede spesso in casa: dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Durante la partita, però, abbiamo fatto un’ottima gara, le scelte tattiche sono state portate avanti, era una partita da vincere e lo abbiamo fatto».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo la vittoria al PalaGialdo, BEA torna a giocare in trasferta. I Leopardi saranno ospiti di CUS Piemonte Orientale domenica 28 gennaio alle 18:30. Appuntamento al PalaCima, in Lungo Tanaro San Martino, ad Alessandria.

BEA CHIERI 65

PALLACANESTRO VADO 55

Parziali: 18-6, 38-23, 58-47

CHIERI: Ruà 6, Stella 4, Agbogan 9, Corrado 28, Quagliotto 2, Stiffi 3, Drame 10, Origlia, Viggiano, Moris, D’Arrigo N.E., Bianco N.E. All. Conti, Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis.

VADO: Migone 3, Bertolotti 3, Bianchi Ferraro 3, Stankovic 4, Fantino 9, Tridondani L. 7, Tridondani D. 8, Serafini, Buscicchio 1, Seye 13, Musikic 4. All. Imarisio, Ass. Saltarelli.