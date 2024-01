BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Torna al primo posto del girone l'Under 19 Silver, dopo la vittoria nel turno infrasettimanale con Pallacanestro Moncalieri. Bella vittoria anche per l'Under 14 Gold, impegnata con San Mauro, e nuovo successo per l'Under 13 Femminile, che prosegue il percorso netto con la vittoria nel derby con Basket Chieri. L'Under 14 Uisp Supera Asd Cirié.

Buona prova dell'Under 15 Eccellenza, che resta a contatto con gli avversari di Collegno, che allungano solo negli ultimi istanti. L'Under 17 Eccellenza cede a Basket Saluzzo, l'Under 15 Silver a Pallacanestro Moncalieri e i Ragazzi CSI a Pallacanestro Nichelino.

U19 SILVER

BEA CHIERI – PALLACANESTRO MONCALIERI 77-48

Parziali: 26-15, 37-26, 63-39

BEA: Favaro 2, Bianco 13, Torre, Bergese 15, Capano, Bosio 4, Lafiosca 19, Cravero 3, Mazzardis, Manzini 2, Marcon 6, Kamami 13. All. Potenza, Ass. Virde.

MONCALIERI: Lampugnani 16, Cabri 2, Sciarra 2, Covali 2, Cellini 11, Boscia, Pisarra 4, Pizzolato 1, Crosetto 1, Gangi 9, all. Scartezzini V., ass. Calamita S.

U14 GOLD

TNA SAN MAURO - BEA CHIERI 70 -73

Parziali: 14-21, 25-15, 16-17, 15-20

SAN MAURO: Delvecchio (Cap.) 27, Pilotti, Pizzarelli 2, Balliano, Genco, Arditi 2, Alì, Simoni 8, Procacci 23, Corrao 1, Russo 2, Abelli 5. All. Vermiglio.

BEA Chieri: Fatai (Cap.) 4, Borz 5, Spano, Mouaddine 3, Di Giorgio, Cristiano 11, De Mita, Menegatti 5, Montiglio 11, Calò 17, D'Acunti, Coltiletti 17.

All. Corrado, Ass. all. Pirocca.

U13 FEMMINILE

BEA CHIERI - BASKET CHIERI 73-8

Parziali: 16-2, 37-2, 57-2

BEA CHIERI: Sangiorgi 21, Ferrone (K) 10, Bernardinello 9, Giardiello 8, Mosso 8, Santoro 5, Savio 4, Di dedda 4, Cammareri 2, Alessandria, Matilda, All. Ucci, Ass. Lafiosca, Ghibaudo.

BASKET CHIERI: Farruglio E. 6, Gheorghita 2, Manavello, Covisolo, Zilli, Ricci, Buttiglieri, Carè, Farruglio I, All. Fumello, Ass. Iorrino.

U14 UISP

BEA CHIERI - PNC CIRIE' 85-45

Parziali: 25-8, 46-27, 72-34

BEA CHIERI: Cartolaro 8, Cazzaro, Dalmasso 10, Dardano M. 4, Dardano S. 3, Ferrone 9, Iacovuzzi, Percudani 9, Sandri 8, Vaschetto, Amerio 26. All. Piccionne, Ass. Mazzardis, Percudani.

U15 ECCELLENZA

COLLEGNO BASKET - BEA CHIERI SSDRL 57-42

Parziali: 17-11, 27-23, 46-35

BEA CHIERI: Milani 8, Spennato, Giachino, Tarantino, Vacca 6, Giorcelli, Destefanis, Costanzia 4, Montanella 9, Petrin, Obakhavbaye 15. All. Allisiardi, Ass. Virde, Acc. Castelli.

U17 ECCELLENZA

PALLACANESTRO SALUZZO - BEA CHIERI 80-71

Parziali: 22-21, 43-43, 62-61

SALUZZO: Demarchi 6, Balima 4, Bottasso 11, Ghione 25, Perlo 15, Ruffinatto 4, Lanzetti NE, Perlo 2, Rolando 13, Fino. All.Perlo.

CHIERI: Marrese 13, Viggiano 11, Quagliotto 13, Guardalben, Bechis 11, Minetti NE, Monaco, Altina NE, Origlia 8, Okoro 2, Mout 4, Pisciuneri 9. All. Conti, Ass.Bonifacio, Acc. Bechis.

U15 SILVER

MONCALIERI BASKETBALL - BEA CHIERI 48-56

Parziali: 5-18, 22-31, 32-42

MONCALIERI: Dia 10, Dama 7, Calabrese 12, Ferretti 1, Pronatti 8, Avenati 8, Zanellato 2, Gentilis, Spina, Lefort des Ylouses, Tranchero.

BEA CHIERI: Cordero 4, Mastrocola 4, Santoro 3, Bonetti, Meles 4, Traversari 2, Gigante 18, Costamagna 8, Balla 11, Griva 2, Stoian, Zoccolan. All. Grillone.

RAGAZZI CSI

BEA CHIERI - BASKET 2000 NICHELINO 54-71

Parziali: 16-16, 28-31, 45-47

BEA CHIERI: Sacchero 2, Bianchi 2, Martis Gamba, Tarallo 17, Antonioli, Marocco 2, Magnetto 8, Vitrotti 12, Bouali (C) 9, Di Bitetto 2, Penzo, Geraci. All. Pirocca