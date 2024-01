Igor Agil Volley: il recap delle giovanili

Serie D e U16 Regionale, tre sfide in una settimana

Settimana intensa per le Igorine di Valeria Alberti che hanno disputato tre gare in una settimana con l’obiettivo di avere libero dai campionati il prossimo fine settimana: la squadra sarà infatti protagonista al prestigioso torneo Campesan di Abano Terme. In U16 Regionale vittoria 1-3 (26-28; 14-25; 25-17; 14-25) ad Alessandria e sconfitta al tie break con Pinerolo 2-3 (25-27; 25-13; 25-22; 22-25; 11-15). In D sconfitta 0-3 (20-25; 14-25; 14-25) con Vercelli.

«In D abbiamo perso contro una squadra esperta; in U16 bene ad Alessandria, il risultato con Pinerolo non compromette il nostro cammino. Pensiamo ora al torneo, con l’obiettivo di amalgamare ancora di più gruppo e gioco in vista della seconda fase di campionato» dice l’allenatrice.

U16 Ecc terr, una vittoria e una sconfitta

Una vittoria e una sconfitta per le Igorine di Lele Cappato. L’U16 Ecc Terr perde 3-1 (17-25; 25-15; 27-25; 25-21) contro Sammaborgo e vince 3-0 (25-12; 2515; 25-12) contro Casale.

«Con Sammaborgo eravamo alla ricerca di punti e ci siamo andati vicino. Stiamo attraversando un buon momento di salute e anche in un campo difficile come quello di Sammaborgo siamo andati vicino a portar via punti per noi importanti. Con Casale le ragazze hanno interpretato bene la sfida, sono restate in campo con la giusta attenzione e determinazione per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati» dice l'allenatore.

U14 Ecc terr, tre sfide e tre… vittorie!

Nove punti in tre partite; bravissime le Igorine di Mattia Rossi che hanno vinto in U14 Ecc terr con Biella 1-3 (15-25; 15-25; 25-23; 23-25) e con Alessandria 0-3 (19-25; 11-25; 11-25) e in U16 con San Rocco 0-3 (14-25; 23-25; 8-25).

«Con Biella è stata una partita molto difficile contro una squadra di valore tecnico molto buono e portata a casa con molto sacrificio e attenzione. Con Alessandria le ragazze sono rimaste sul pezzo e hanno concretizzato una bella vittoria; in U16 avevamo chiesto di essere più responsabili tecnicamente e adulte in alcuni ambiti: abbiamo trovato qualche difficoltà nel secondo set fatto di tante disattenzioni e poi un ottimo terzo set» dice l’allenatore.

U14 terr, tie break con sorriso!

Cinque set e una bella vittoria per la squadra di Andrea Garagiola: 3-2 (25-21; 21-25; 25-16; 24-26; 15-12) contro Angelico Teamvolley.

«Partita intensa, - dice - lottata dall'inizio alla fine. Le ragazze han fatto tutte davvero bene, peccato non aver portato a casa il quarto set ma bellissima risposta per il quinto! Bella soddisfazione ma non ci accontentiamo e torniamo in palestra carichi per prepararci all'ultima partita del girone».

U18, altri tre punti!

Tre punti contro Romagnano. Finisce 0-3 (18-25; 13-25; 17-25) la partita delle Igorine di Barbara Medici U18.

U13, vittoria a Romagnano

Tre punti per le Igorine di Luca Astorino in U13, vittoria con Romagnano 0-3 (9-25; 14-25; 11-25). “Partita ben gestita dall'inizio alla fine, con pochi errori. Tutte le ragazze hanno dato il loro contributo” dice l’allenatore.

U12 4x4, esordio delle Igorine!

Esordio delle Igorine U12 nel campionato 4x4 a Novara. Cinque le squadre guidate da Alessia Callegari e Chiara Bossi che hanno sfidato San Rocco e Scurato (tre squadre U11) e Issa Novara, Sangiacomo Bianca e Sammaborgo Green e Yellow le due U12.