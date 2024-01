Arona Basket: il recap della settimana

Serie C Regionale

Arriva la sconfitta per Arona Basket in quel di Bagnella, contro una Fulgor determinata che si impone 76-66. Omegna inizia con maggiore reattività, a differenza degli aronesi, troppo soft e con poco ritmo in attacco, anche se, nonostante questo, sono i biancoverdi ospiti a trovare il vantaggio alla fine del primo quarto. Nella seconda frazione però il pessimo approccio e la mancanza di volontà nel giocare una partita dura e aggressiva, concede alla Fulgor di segnare un parziale importante, che risulterà poi decisivo per la partita, con un vantaggio di +16 all'intervallo che incanala il match verso l'epilogo.

Al rientro dagli spogliatoi i biancoverdi provano a mettere maggiore intensità, ma i padroni di casa sono bravi a non permettere la risalita, mantenendo un vantaggio cospicuo al 30'.

Nell'ultimo quarto Arona si risveglia completamente e torna a giocare come sa, chiudendo l'area e ricominciando a correre. Il nuovo ritmo ridà fiducia ai ragazzi di coach Petricca, che ricominciano ad essere efficaci e arrivano a pareggiare il risultato a un minuto dalla fine.

Nell'ultimo giro di lancette sono però gli episodi a determinare il risultato, con una brutta esecuzione in attacco che Omegna è brava a sfruttare per riprendere il largo con assoluta precisione ai tiri liberi, segnando poi così il +10 finale.

Coach Petricca commenta: «Faccio innanzitutto i complimenti a Omegna, che ha giocato nel modo giusto ed è riuscita a portare a casa i due punti. Avevamo parlato della difficoltà e delle insidie che poteva nascondere questa trasferta. Dovevamo giocare una partita di pazienza e sacrificio, ma fin da subito ci siamo disuniti e innervositi, lasciando che Omegna facesse la sua partita sulle proprie caratteristiche. Per tre quarti non abbiamo capito cosa dovessimo fare in campo, poi nell'ultimo quarto abbiamo reagito, tornando a difendere e a passarci la palla, rientrando di fatto in partita. Poi a un minuto dalla fine sono gli episodi che decidono, così come altri fattori, che non siamo stati bravi a sfruttare, anche con un po' d'ingenuità, e questo ha poi determinato la sconfitta. Non possiamo però recriminare sull'ultimo minuto: dobbiamo prenderci le nostre responsabilità sui primi tre quarti e tornare a lavorare in settimana su ciò che non è andato bene, per imparare dai nostri errori e concentrarci sulla prossima partita, a testa alta e con grande fiducia nel nostro lavoro e nella squadra».

Fulgor Basket 76

Arona Basket 66

Arona: Galzerano 9, Realini 4, Zani 8, Ranzani 4, Thiella n.e, Chinello 2, Acconito 10, Ravasi 2, Zanoli 7, Scolamacchia n.e, Pioppi 11, Peña 9. All: Petricca

Settore Giovanile

Vince in rimonta l'U19 Gold, che contro Verbania si afferma 62-60. Serata no al tiro che porta gli Aronesi a giocare con vantaggi risicati, che Verbania inverte e trasforma negli ultimi due quarti. I biancoverdi però non mollano e nel finale strappano la vittoria con il canestro e fallo di Zani a firmare l'ultimo vantaggio.

Paga invece la brutta serata offensiva l'U17 Gold, che a Serravalle regge per quasi tre quarti, ma lascia andare la partita in capo ad errori banali in attacco, che non permettono mai di concretizzare quanto costruito e lasciano ai padroni di casa l'opportunità di chiudere avanti 69-65.

Sconfitta anche l'U15 Gold, che contro la capolista Ivrea cede 63-79. Buona prestazione nonostante tutto, che lascia ottimi segnali riguardo la strada percorsa.

Tutto facile invece per l'U14 SIlver, che contro Vercelli non incontra resistenze: 118-5 e risultato in cassaforte.

Sconfitta infine per U13 Gold e Silver: i primi cedono dopo una partita intensa contro Biella, che espugna il Pala Vikings 48-54; i secondi non reggono invece l'impatto del College Novara, che sempre fra le mura dei lacuali si impongono con il risultato di 41-71.