Collegno Basket si prepara ad ospitare Oleggio Basketball

I Lions tornano domani alle ore 21 al PalaCollegno per il primo appuntamento settimanale del campionato di Serie B. Il prossimo, sempre alle ore 21 sullo stesso parquet, è in programma sabato contro Savigliano.

«Due sfide molto importanti», come sottolinea anche coach Comazzi. I biancorossi, ancora privi delle fondamentali pedine che rispondono al nome di Mortarino e De Bartolomeo, sono reduci da tre sconfitte consecutive. E l’assenza dei due citati si è sentita, eccome. I ragazzi di coach Comazzi hanno comunque dato l’impressione che il gruppo sia unito e coeso, con l’idea di fare bene fino alla fine della stagione.

Domani è uno scontro ad armi pari, nel senso che entrambe le squadre sono a quota 12 punti e statistiche alla mano dovrebbe essere una partita molto combattuta (Collegno concede 78 punti agli ospiti, Oleggio ne segna 77 in trasferta).

Tra le fila del Magic Basket è sicuramente Perez che viaggia a oltre 19 punti di media il sorvegliato speciale della difesa biancorossa, seguito da Jovanovic (11,3), Colombo (10,6) e Pilotti (10,5).

Su sponda Lions è come al solito Tiagande che oltre alla classica doppia cifra nella categoria rimbalzi arricchisce il suo tabellino con 20,5 punti a partita. Fondamentale l’apporto di Framarin (prestato alla cabina di regia) e Fracasso (in ala).

La settimana biancorossa al PalaCollegno non poteva che riservare una grande sorpresa: al prezzo di 5 euro potrete infatti vedere entrambe le partite (sempre alle 21, mercoledì 24 vs Oleggio e sabato 27 vs Savigliano). I Lions hanno bisogno del loro caloroso pubblico, non mancate!

I biglietti potete acquistarli direttamente al PalaCollegno, oppure su liveticket

Classifica aggiornata:

Saronno 34

Pavia 28

Junior Casale 22

Derthona 22

Gazzada 20

Gallarate 20

Borgomanero 16

Campus Varese 16

Oleggio Magic Basket 12

Collegno Basket 12

Amatori Savigliano 6

Campus Piemonte 6